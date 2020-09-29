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Армения заявила о сбитом Турцией Су-25: что говорят у Эрдогана

Армения заявила о сбитом Турцией Су-25: что говорят у Эрдогана
18:18 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Турецкий истребитель F-16 сбил штурмовик Су-25, принадлежащий ВВС Армении, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. Пилот, по данным армянской стороны, погиб. В Турции и Азербайджане опровергают информацию о сбитом самолете.

В заявлении говорилось, что истребитель F-16 турецких ВВС якобы сбил армянский штурмовик Су-25. Пилот самолета погиб.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

Турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома в азербайджанском городе Гянджа в 10:30 утра во вторник, сообщила Шушан.

Ответ Турции

В Анкаре заявили, что турецкая авиация не сбивала армянский истребитель. Такое заявление сделал глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун в ответ на заявление Армении о гибели пилота Су-25 армянских ВВС, якобы произошедшей в результате атаки турецкого F-16 на стороне Азербайджана.

Заявление Азербайджана

В Азербайджане также опровергли заявления о F-16.

Также добавив, что на вооружении ВВС Азербайджана не стоят истребители F-16, и на данный момент Азербайджан не использует боевую авиацию вообще, это подчеркнул пресс-секретарь Минобороны республики Вагиф Даргяхлы в ответ на запрос Би-би-си.

Ранее сообщалось, что в Турции готовы поддержать Азербайджан в войне против Армении. В то время как в Кремле призвали Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Также эксперт назвал настоящую причину обострения в Нагорном Карабахе и озвучил сценарии возможного исхода.

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Турция, Армения, Су-25.

Автор:

Телеграф
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