Турция выступила с жестким заявлением по Карабаху: Кремль невнятно ответил

В Турции готовы поддержать Азербайджан в войне против Армении. В то время как в Кремле призвали Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время посещения посольства Азербайджана в Анкаре.

Заявление Турции

По его словам, единственным путем урегулирования нагорно-карабахского конфликта является вывод вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана.

"Турция всецело поддерживает Азербайджан. Настало время в корне решить проблему армянской оккупации", - заявил Чавушоглу.

Глава МИД Турции заявил, что его страна готова поддержать Азербайджан на поле боя:

"Мы всегда были рядом с Азербайджаном – и на поле боя, и за столом переговоров. Мы продолжим эту солидарность", - цитирует Чавушоглу РИА Новости.

Замглавы правящей партии Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Турция воспринимает проблемы Азербайджана как свои собственные.

"Нападения на Азербайджан мы расцениваем, как нападение на Турцию. Мы сделаем все, чтобы помочь братскому Азербайджану", - заявил Куртулмуш.

Ответ Кремля

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова в РФ считают, что заявления о возможной военной поддержке конфликтующих сторон "лишь подливают масла в огонь", поэтому выступают против этого.

Песков также отметил, что "российская сторона находится в постоянном контакте с Ереваном, Баку и Анкарой на различных уровнях".

По мнению спикера Кремля, РФ и другие страны – сопредседатели минской группы ОБСЕ "должны занимать ответственную позицию без авантюризма" для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.