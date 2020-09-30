Пашинян сделал громкое заявление об использовании российской военной базы в конфликте за Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня заявил, что военная база, принадлежащая РФ, является неотьемлемой частью системы обороны страны.

Об этом сообщили в INTERFAX.RU.

Во время встречи с журнилистами РФ, 30 сентября, в Ереване Пашинян, заявил, что в конкретных случаях база должна использоватся по назначению.

Также он сообщил, что на данном этапе широкомасштабной войны в зоне карабахского конфликта еще не появилась необходимость в применении потенциала базы РФ. Но прогнозировать как будет развиватся ситуация невозможно - отметил министр Армении.

Также он добавил, что в Армении пока не представляют возможным провести трехстороннюю встречу с Азербайджаном и РФ по вопросу карабахского урегулирования.

За время масштабных военных действий говорить о саммите Армения-Азербайджан-РФ нет смысла, для переговоров нужны соответствующие условия, - подчеркнул Пашинян.

По его словам, в Армении всегда готовы к мирному урегулированию "проблемы Карабаха"., хотя это и не значит, что Армения или Карабах готовы к решению вопроса в ущерб своих интересов и нацбезопасности, - отметил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что в Кремле заявили, что Владимир Путин провел телефонный разговор с Николом Пашиняном, выразив "серьезную озабоченность" в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе.

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