Путин созвонился с Пашиняном второй раз за три дня

Об этом сообщили в Телеграм-канале Раньше всех. Ну почти.
В ходе разговора Путина и Пашиняна акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня в Карабахе - Кремль.
Ранее сообщалось, что премьер Армении Никол Пашинян связался с президентом России Владимиром Путиным из-за вспыхнувшего конфликта в нагорном Карабахе.
Напомним, утром 27 сентября 2020 на территории Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном снова возобновились боевые действия. Стороны объявляют друг друга в начале обстрелов.
Правительство Армении объявило всеобщую мобилизацию.
Подробнее о конфликте двух стран читайте в материале "Телеграф".