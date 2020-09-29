Скачать
Вторник, 29.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Николаеве разгорается скандал вокруг полицейских, задержавших «скорую» с тяжелым пациентом: детали и видео
В Николаеве разгорается скандал вокруг полицейских, задержавших «скорую» с тяжелым пациентом: детали и видео
Петр Порошенко заразился коронавирусом
Петр Порошенко заразился коронавирусом
MONATIK восхитил поклонников клипом с Лаймой Вайкуле
MONATIK восхитил поклонников клипом с Лаймой Вайкуле
Динамо - Гент: онлайн-трансляция матча
Динамо - Гент: онлайн-трансляция матча

Путин созвонился с Пашиняном второй раз за три дня

Путин созвонился с Пашиняном второй раз за три дня
Обновлено 21:09 Сегодня Телеграф Фото: twitter
В Кремле заявили, что Владимир Путин провел телефонный разговор с Николом Пашиняном, выразив "серьезную озабоченность" в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Раньше всех. Ну почти.

В ходе разговора Путина и Пашиняна акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня в Карабахе - Кремль.

Ранее сообщалось, что премьер Армении Никол Пашинян связался с президентом России Владимиром Путиным из-за вспыхнувшего конфликта в нагорном Карабахе.

Напомним, утром 27 сентября 2020 на территории Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном снова возобновились боевые действия. Стороны объявляют друг друга в начале обстрелов. 

Правительство Армении объявило всеобщую мобилизацию.

Подробнее о конфликте двух стран читайте в материале "Телеграф".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Нагорный Карабах, РФ, Владимир Путин.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путину связали руки: эксперт назвал настоящую причину обострения в Нагорном Карабахе и озвучил сценарии исхода
02 Штурман Ан-26 за несколько минут до катастрофы переписывался с 7-летней дочерью (видео)
03 Аномально низкая температура и потеря обоняния: заболевший коронавирусом Береза рассказал о симптомах и лечении
04 В Киевском метро погиб зацепер: появились видео с места ЧП
05 Перед ответным матчем Динамо - Гент букмекеры кардинально поменяли прогноз
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Оккупанты довели до закрытия Керченскую переправу: сотни людей остались без работы
Оккупанты довели до закрытия Керченскую переправу: сотни людей остались без работы
Сильный ливень и ветер «наломали дров» в Одессе (фото, видео)
Сильный ливень и ветер «наломали дров» в Одессе (фото, видео)
Путин созвонился с Пашиняном второй раз за три дня
Путин созвонился с Пашиняном второй раз за три дня
Хоакин Феникс впервые стал отцом: малыша назвали в честь погибшего дяди
Хоакин Феникс впервые стал отцом: малыша назвали в честь погибшего дяди
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь