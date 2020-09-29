Путин созвонился с Пашиняном второй раз за три дня

В Кремле заявили, что Владимир Путин провел телефонный разговор с Николом Пашиняном, выразив "серьезную озабоченность" в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Раньше всех. Ну почти.

В ходе разговора Путина и Пашиняна акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня в Карабахе - Кремль.

Ранее сообщалось, что премьер Армении Никол Пашинян связался с президентом России Владимиром Путиным из-за вспыхнувшего конфликта в нагорном Карабахе.

Напомним, утром 27 сентября 2020 на территории Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном снова возобновились боевые действия. Стороны объявляют друг друга в начале обстрелов.

Правительство Армении объявило всеобщую мобилизацию.

Подробнее о конфликте двух стран читайте в материале "Телеграф".