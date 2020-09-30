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Война за Нагорный Карабах: появилось сравнение военного потенциала Азербайджана и Армении (инфографика)
Война за Нагорный Карабах: появилось сравнение военного потенциала Азербайджана и Армении (инфографика)
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Война за Нагорный Карабах: появилось сравнение военного потенциала Азербайджана и Армении (инфографика)

Война за Нагорный Карабах: появилось сравнение военного потенциала Азербайджана и Армении (инфографика)
14:48 Сегодня Телеграф
Следующая инфографика представляет собой обзор военной мощи Армении и Азербайджана, но не учитывает силы, контролируемые Республикой Арцах.

Инфографика составлена по данным иностранного сайта statista.com, сравнивающего военные силы двух стран.

Если сравнить военная мощь двух стран, то Азербайджан существенно превосходит Армению, так как имеет больший военный бюджет, благодаря добычи нефти.

С инфографики наглядно видно, что численность сухопутных войск Азербайджана выше Армении. Отстает Армения от своего соперника и в вопросе количества военной техники.

Что касается военной авиации, то у Азербайджана значительно больше истребителей, чем у Армении.

Точное количество дронов обеих стран остается неизвестным, хотя в июне этого года Азербайджан получил поставку турецких самолетов Bayraktar TB2. Пока что опубликованные в Баку видеозаписи свидетельствуют о том, что эти беспилотные самолеты наносят сокрушительные удары по силам Армении и Арцаха.

Армейская авиация у обеих сторон конфликта оставляет желать лучшего. Количество как боевых, так и транспортных вертолетов откровенно мало. В условиях горной местности исключительное значение приобретает захват господствующих высот.

Стоит учесть, что численность населения и Азербайджана также намного больше, чем численность населения Армении и Арцаха вместе взятых. 

Напомним, утром 27 сентября 2020 на территории Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном снова возобновились боевые действия. В результате взаимных обстрелов погибли сотни человек.

Подробнее о конфликте двух стран читайте в материале "Телеграф".

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Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения.

Автор:

Телеграф
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