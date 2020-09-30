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Война продолжается: Армения и Азербайджан показали новые видео боев

Война продолжается: Армения и Азербайджан показали новые видео боев
Обновлено 10:20 Сегодня Телеграф Фото: twitter
В Джебраильском районе азербайджанские военные уничтожили как минимум 5 армянских танков, в сети появилось видео. Также в боях ночью из-за Нагорного Карабаха погибли и были ранены 2 300 армянских военнослужащих.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

На опубликованных кадрах видно, как армия Азербайджана уничтожила как минимум 5 армянских танков.

Само видео:

В видео также можно заметить бросивших военную технику и спасающихся бегством армян.

Видео взрывов также появилось в Твиттере пресс-секретатя Минобороны Армении Шушан Степанян:

Также в Минобороны Азербайджана обвинили Армению в обстреле города Тертер в Карабахе утром в среду.

В результате которого, по предварительной информации, был нанесен ущерб гражданской инфраструктуре, а также пострадали мирные граждане.

В ведомстве Азербайджана заявили, что до 2 300 человек были убиты и ранены, а также уничтожено около 130 единиц бронетехники.

На данный момент боевые действия ведутся по всей линии фронта.

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Азербайджан, Армения, Война.

Автор:

Телеграф
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