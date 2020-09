Война продолжается: Армения и Азербайджан показали новые видео боев

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

На опубликованных кадрах видно, как армия Азербайджана уничтожила как минимум 5 армянских танков.

Само видео:

В видео также можно заметить бросивших военную технику и спасающихся бегством армян.

Видео взрывов также появилось в Твиттере пресс-секретатя Минобороны Армении Шушан Степанян:

The Artsakh Defense Army, the eastern direction; the destruction of a column of adversary vehicles with ammunition pic.twitter.com/brdsIYZIYr

— Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) September 29, 2020