Война продолжается: Армения и Азербайджан показали новые видео боев

В Джебраильском районе азербайджанские военные уничтожили как минимум 5 армянских танков, в сети появилось видео. Также в боях ночью из-за Нагорного Карабаха погибли и были ранены 2 300 армянских военнослужащих.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

На опубликованных кадрах видно, как армия Азербайджана уничтожила как минимум 5 армянских танков.

Само видео:

В видео также можно заметить бросивших военную технику и спасающихся бегством армян.

Видео взрывов также появилось в Твиттере пресс-секретатя Минобороны Армении Шушан Степанян:

The Artsakh Defense Army, the eastern direction; the destruction of a column of adversary vehicles with ammunition pic.twitter.com/brdsIYZIYr — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) September 29, 2020

Также в Минобороны Азербайджана обвинили Армению в обстреле города Тертер в Карабахе утром в среду.

В результате которого, по предварительной информации, был нанесен ущерб гражданской инфраструктуре, а также пострадали мирные граждане.

В ведомстве Азербайджана заявили, что до 2 300 человек были убиты и ранены, а также уничтожено около 130 единиц бронетехники.

На данный момент боевые действия ведутся по всей линии фронта.