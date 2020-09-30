Война продолжается: Армения и Азербайджан показали новые видео боев

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
На опубликованных кадрах видно, как армия Азербайджана уничтожила как минимум 5 армянских танков.
Само видео:
В видео также можно заметить бросивших военную технику и спасающихся бегством армян.
Видео взрывов также появилось в Твиттере пресс-секретатя Минобороны Армении Шушан Степанян:
The Artsakh Defense Army, the eastern direction; the destruction of a column of adversary vehicles with ammunition pic.twitter.com/brdsIYZIYr
— Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) September 29, 2020
Также в Минобороны Азербайджана обвинили Армению в обстреле города Тертер в Карабахе утром в среду.
В результате которого, по предварительной информации, был нанесен ущерб гражданской инфраструктуре, а также пострадали мирные граждане.
В ведомстве Азербайджана заявили, что до 2 300 человек были убиты и ранены, а также уничтожено около 130 единиц бронетехники.
На данный момент боевые действия ведутся по всей линии фронта.