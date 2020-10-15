Азербайджан сменил тактику в войне за Нагорный Карабах: подробный анализ и карта боев

Между вооруженными силами Армении и Азербайджана продолжается конфликт в районе Нагорного Карабаха. Армия Армении отступила на двух направлениях. Речь идет о северных и южных участках непризнанной республики.

Об этом заявил военный эксперт Алексей Арестович в своем Faceboоk.

"Азербайджанцы по-прежнему действуют медленно и методично, продвигаясь по склонам горных хребтов и захватывая вершины и плато, способствующие контролю над местностью.

За минувшие сутки-двое был сделан красивый ход в направлении, одинаково важном и для взятия Гадрута, и для взятия Физули - захват плато Эргюнеш (см. фото 1), с которого удобно контролировать оба направления и которые (самое главное) связывают единой системой огня и коммуникаций два этих, до этого отдельных, направления наступления (Гадрут/Физули)", - отметил эксперт.

Кроме того, Гадрут обойдён и взят в полуокружение минимум с северо-запада (село Тагасер, фото 2), а Физули - с севера (фото 3).

Вокруг обоих городов сжимается кольцо - медленно, медленно, но верно.

"Постепенно падение их обороны/полная изоляция становится делом времени, можно ожидать - до семи - десяти суток", - прогнозирует Арестович.

После этого обстановка резко изменится в пользу азербайджанцев, начиная с ее моральной составляющей и заканчивая оперативной.

Наметится минимум три направления по развитию наступления:

- на Азых (через перевал),

- на Гырмызы-Базар (от Физули на северо-запад),

- на Ходжавенд (Мартуни), на север от Физули (см.фото 4).

"Огромной проблемой армянской стороны при этом, является то, что на внутреннем театре и внутренних операционных линиях (путях сообщения) практически нет или очень мало укреплений - армянская сторона не верила в возможность проникновения противника так далеко.

А это означает, что азербайджанцы, после взятия городов, особенно, Физули, могут здорово прибавить в темпе наступления, напрягая оборону противника ещё основательнее - со всеми вытекающими для неё из этого последствиями - типа затыкания дыр и бросания в бой неподготовленных подразделений", - размышляет Алексей Арестович.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к нации с посланием, касающимся ситуации в Нагорном Карабахе.

Он заявил, что "Мюнхенских соглашений" по Карабаху не должно быть.

Пашинян отметил, что международные силы и организации не реагируют на происходящее, считая, что формула "территории для мира" будет приемлемой.

Никол Пашинян подчеркнул, что все происходящее очень похоже на Мюнхенский сговор 1938 года, когда, якобы для мира, территории Чехословакии были передана Германии и весь мир помнит, что произошло после этого.

Также в ходе обращения к народу премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения отказалась от формулы переговоров, игнорирующей право Карабаха на самоопределение.

Эксперт отмечает что "наметилось интересное противоречие - Россия, Турция и Азербайджан за начало политического процесса с реальным выводом войск, а Пашинян крайне опасается пойти на это, потому, что боится, что заикнись он о выводе, через час его расстреляет группа автоматчиков, а власть в Армении возьмёт «партия войны», которая и продолжит до «...победного конца», который будет каким угодно - быстрым или медленным, но только не победным.

Пашиняну завидовать не приходится - Россия последовательно ведёт дело к его устранению от власти, проблема только в том, что Россия одновременно обманывает Турцию и Азербайджан и может резко изменить позицию в случае возвращения к власти в Армении промосковских коррупционеров - в пользу этой самой партии войны: начиная с поставок оружия и заканчивая попыткой использовать ОДКБ по назначению".

Ранее были опубликованы фото масштабных разрушений школы в городе Степанакерт, который находится в эпицентре карабахского конфликта.

В интервью "Телеграфу" военно-политический обозреватель Александр Коваленко озвучил несколько сценариев завершения очередного витка боевых действий Азербайджана и Армении.