В Нагорном Карабахе новые бои, обе стороны говорят о потерях: последние новости и карта

На 30 октября в Нагорном Карабахе продолжаются активные боевые действия. И Армения, и Азербайджан заявляют об атаках со стороны друг друга и больших потерях противника.

Об этом сообщают Телеграмм-каналы противоборствующих сторон.

Непризнанная республика заявляет о боях с Азербайджаном и уничтожении большого количества врагов и боеприпасов.

В армии обороны Арцаха говорят, что в ночь на 30 октября провели ряд успешных разведывательно-огневых операций, а также отразили удар азербайджанских войск на юго-восточном и северном направлении.

"Противник продолжал атаковать и мирные населенные пункты. В настоящее время продолжаются операции по поиску и уничтожению вражеских группировок", - уточняет пресс-служба Минобороны Арцаха.

Также в МО непризнанной республики отмечают, что погиб Арутюн Атаджанян - сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

В пятницу, 30 октября, по данным армянской стороны, интенсивные бои продолжились на южном фронте.

В свою очередь Баку опровергает информацию о наступлении и утверждает, что это отражались атаки Армении на Азербайджан, в ходе чего была уничтожена боевая техника противника.

"Бои в минувшие сутки в основном шли на Агдеринском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях", - сообщает Минобороны Азербайджана.

Утром 30 октября РА заявляет, что обстрелам подверглись и другие подконтрольные ей районы.

Также Азербайджан в сети показал, как войска уничтожают "Смерч", принадлежащий армянской армии.

Как сообщал "Телеграф", накануне в Нагорном Карабахе также велись бои, а Армения обвиняла Азербайджан в применении авиации.