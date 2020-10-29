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Боевые действия в Карабахе не утихают: Армения и Азербайджан показали фото разрушенных городов

Боевые действия в Карабахе не утихают: Армения и Азербайджан показали фото разрушенных городов
15:07 Сегодня Телеграф

Армения обвинили Азербайджан в обстреле мирных населенных пунктов и применении авиации. Баку настаивает, что самолеты не использует, и приводит примеры агрессии со стороны Еревана.

Об оперативной ситуации в Нагорном Карабахе информируют Телеграмм-каналы противоборствующих сторон.

В одном из сообщений непризнанной республики отмечается, что азербайджанские войска ведут обстрел городов Степанакерт, Шуши и Мартакерт из РСЗО "Смерч".

"В очередной раз нарушая обычное международное гуманитарное право, противник целится исключительно в мирные населённые пункты, в результате чего среди гражданского населения есть пострадавшие", - подчеркивает армянская сторона. 

Также в Карабахе утверждают, что в городе Мартакерт враг применил военную авиацию, что привело к разрушениям. 

Армия обороны непризнанной республики выложила в сеть фотографии, сделанные в обстрелянных противником городах. На снимках груды кирпичей и досок, в которые превратились дома.

Телеграмм-канал российских пропагандистов WarGonzo, поддерживающих Армению,  сообщает, что при обстреле "пострадал депутат из Бельгии".

Также заявляют, что азербайджанские войска накануне обстреляли погранзаставу на границе с Ираном, вследствие чего там взорвались четыре мины. 

В свою очередь Азербайджан опубликовал фотографии олимпийского центра в прифронтовом городе Барды, который был обстрелян с армянской стороны в четверг, 29 октября. 

Министерство обороны РА уверяет, что сегодня не применяло авиацию, также опровергая сообщение армянской стороны об уничтожении установки "Смерч". 

Баку отмечает, что Ереван сегодня обстреливал Геранбойский и Бардинский районы.  

При этом Минобороны Азербайджана уверяет, что это именно армянская сторона обстреляла Тертерский район в момент нахождения там представителя дипкорпуса и осудила такие действия. 

По мнению военного эксперта, сейчас в Карабахе идет "война городов" и бои ближайших дней будут решающими. 

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Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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