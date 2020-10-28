Идет «война городов»: появилась подробная карта боев в Нагорном Карабахе

Ближайшие дни станут переломными в карабахском конфликте. Результат боев, которые ведутся сейчас, либо даст победу Азербайджана над Арменией, либо заведет обе страны в долгие переговоры.

Такой вывод озвучил в Facebook военный эксперт Алексей Арестович.

По его данным, азербайджанская армия очень медленно продвигается к Лачину с юго-востока, по высотам; действует в районе Красного Базара, и обрабатывает оборону армянских сил в районах Агдере и Ходжавенда.

От Физули к Ходжавенду серьёзного движения нет, хотя на въезде в последний город, предположительно, ударом с БПЛА ранен "министр обороны Арцаха" Джалал Арутюнян.

"Сейчас идут решающие бои, по их итогам произойдет либо окружение карабахской группировки армянских войск (Лачин) и создание условий для взятия Шуши/Ханкенди и чистая военная победа, или остановка там, куда дошли и увязание в позиционных боях и артиллерийских дуэлях, а значит - долгая и нудная торговля на переговорах", - считает Арестович.

Эксперт добавляет, что на карабахской территории продолжается "война городов". В частности, армянские войска подвергли обстрелу территории Товузского, Кедабекского, Дашкесанского и Губадлинского районов Азербайджана - а это северо-запад Азербайджана, территории далекие от районов ведения боевых действий. Кроме того, из РСЗО «Смерч» обстрелян город Барда в Тертерском районе, погибли дети.

"Логика армянской стороны плохо поддаётся объяснению, кроме необходимости запугать мирное население, отомстить и спровоцировать удары Азербайджана по свое территории, чтобы потом голосить на весь мир про «новый турецкий геноцид", - высказывает предположение Арестович.

В свою очередь Азербайджан уничтожил очередную часть дивизиона С-300, прикрывающего Губатлинское направление и расположенного на территории Армении.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился месяц назад, за это время Азербайджан и Армения трижды объявляли перемирие и трижды оно было нарушено.