Азербайджан похвастался видео удара по колонне с «министром обороны» Нагорного Карабаха

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян во вторник, 27 октября, сообщил, что освободил от должности главу Минобороны Джалала Арутюняна, который получил ранение в ходе боев.
Министром обороны назначен генерал-майор Микаэл Арзуманян, ему присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.
Азербайджанские СМИ активно публикуют видео обстрела и заявляют о ликвидации Джалала Арутюняна. В Карабахе заявляют, что он всего лишь ранен.
По словам пресс-секретаря президента непризнанной НКР, азербайджанская сторона распространяет ложные сведения о гибели Джалала Арутюняна.
Как сообщает aze.az Азербайджан обвиняет Джалала Арутюняна в совершении особо тяжких военных преступлений на территории Азербайджана с 1992 года. Арутюнян принимал активное участие в осуществлении террористических действий в отношении мирного азербайджанского населения в период оккупации, а впоследствии вошел в состав военного руководства сепаратистского образования.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Стороны трижды договаривались о перемирии, последняя попытка прекратить огонь была предпринята с утра 26 октября.