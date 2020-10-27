Азербайджан похвастался видео удара по колонне с «министром обороны» Нагорного Карабаха

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян во вторник, 27 октября, сообщил, что освободил от должности главу Минобороны Джалала Арутюняна, который получил ранение в ходе боев.

Министром обороны назначен генерал-майор Микаэл Арзуманян, ему присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.

Азербайджанские СМИ активно публикуют видео обстрела и заявляют о ликвидации Джалала Арутюняна. В Карабахе заявляют, что он всего лишь ранен.

По словам пресс-секретаря президента непризнанной НКР, азербайджанская сторона распространяет ложные сведения о гибели Джалала Арутюняна.

Как сообщает aze.az Азербайджан обвиняет Джалала Арутюняна в совершении особо тяжких военных преступлений на территории Азербайджана с 1992 года. Арутюнян принимал активное участие в осуществлении террористических действий в отношении мирного азербайджанского населения в период оккупации, а впоследствии вошел в состав военного руководства сепаратистского образования.