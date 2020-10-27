Что происходит на границе Армении в Карабахе: последние новости и карта

Во вторник, 27 октября, продолжаются военные действия в Нагорном Карабахе, - в сети шумиха вокруг якобы наступления Азербайджана на южную границу Армении.

В непризнанной республике говорят о наступлении Азербайджана на южную границу Армении.







В тоже время, российские пропагандисты поддерживающие Армению в конфликте, заявили о якобы подготовке вторжения турецкой армии в направлении той же южной границы.

В Минобороны Азербайджана опровергают данные о якобы наступлении их военных на армянскую границу.

Также в Минобороны АР уточнили: "придерживаясь нового режима гуманитарного прекращения огня, сдержанно относятся к провокациям ВС Армении по всему фронту и принимают лишь адекватные меры. Пользуясь этим, ВС Армении целенаправленно нагнетает ситуацию на различных направлениях фронта, особенно на восстановленных участках госграницы, подготавливая почву для дальнейших провокаций", - говорится в заявлении.

Напомним, договоренность о новом гуманитарном перемирии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике была достигнута накануне в ходе встречи главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Новый режим прекращения огня в регионе вступил в силу 26 октября в 08:00 по местному времени.

Вскоре после этого премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что третий режим прекращения огня в Нагорном Карабахе сохранить не удалось. По его словам, противники в ходе боев заняли город Кубатлы.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Ранее стороны дважды договаривались о прекращении огня в гуманитарных целях, первое соглашение вступило в силу 10 октября, а второе — 18-го, но в обоих случаях после наступления перемирия и Армения, и Азербайджан продолжали обвинять друг друга в нарушении договоренностей и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

В понедельник, 26 октября, ВС Азербайджана взяли под контроль село Падар Губадлинского района и показало это на видео.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что российские военные развернули лагерь на границе Армении с так называемой "Нагорно Карабахской республикой".