Губадлы 27 лет был в оккупации Армении: видео из освобожденного города в Карабахе

Освобождение города Губадлы азербайджанскими войсками носит не только исторический и экономический характер, но и военно-стратегический, считают в Баку.

О взятии Губадлы – города в пяти километрах от границы с Арменией - стало известно 26 октября. В Минобороны Азербайджана уточняют, что Губадлинский район был оккупирован Вооруженными силами Армении 21 августа 1993 года. Основу его экономики до этой даты составляли зерноводство, животноводство, табаководство, шелководство и виноградарство. За период оккупации в Губадлы было разрушено 7 тыс. домов, 1 тыс объектов сельскохозяйственного назначения, а также десятки зданий социальной сферы.

"Губадлинский район входил в состав Карабахского ханства и фактически являются территориально и климатически частью Карабаха. Теперь этот район позволяет Азербайджану через стратегически занятые участки, и в первую очередь лесистую, гористую местность региона, углубляться и гнать оккупантов Лачина, Кельбаджара, а также Шуша", - отметил директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов в интервью CBC TV Azerbaijan.

Во вторник, 27 октября, Министерство обороны опубликовало первые кадры из Губадлы, освобожденного через 27 лет.

Как сообщал "Телеграф", на стороне Азербайджана может выступить Украина, организовав поставку вооружения. На этот счет сейчас ведутся тайные переговоры.