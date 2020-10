Азербайджан показал видео одного из занятых сел в Нагорном Карабахе

В понедельник, 26 октября, ВС Азербайджана взяли под контроль еще одно село под названием Падар Губадлинского района.

Об этом сообщили в Телеграм-канале MoD of the Republic of Azerbaijan.

Видео с кадрами освобожденного от оккупации села:

Также в сети появилась карта Нагорного Карабаха.

26 октября, Азербайджан и Армения объявили о третьем с начала конфликта в Нагорном Карабахе перемирии.

Тем не менее в районе села Чанагчи Ходжалинского района были замечены интенсивные бои.

