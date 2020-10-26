Азербайджан подбирается к "столице" Нагорного Карабаха: где сейчас идут бои

В понедельник, 26 октября в районе села Чанагчи Ходжалинского района были замечены интенсивные бои.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем Фейсбук, ссылаясь на информацию из российских и армянских источников.

По словам эксперта, село Чанагчи находится менее чем в 20 км от Ханкенди, он же Степанакерт.

Карта боев на 26 октября в Нагорном Карабахе:

Напомним, 26 октября, Азербайджан и Армения объявила третье с начала конфликта в Нагорном Карабахе перемирие.

Стоит также напомнить, как Армения сыграла против себя в Нагорном Карабахе.

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