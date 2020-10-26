Азербайджан взял новые пункты, Армения пошла в атаку: что сейчас творится в Карабахе

Утром в понедельник, 26 октября, Азербайджан и Армения объявила третье с начала конфликта в Нагорном Карабахе перемирие. И практически сразу же Баку заявило о нарушении договоренностей со стороны Еревана.

Об это информирует Телеграмм-канал Sputnik Азербайджан.

Минобороны уточняет, что армянская армия обстреляла подразделения азербайджанских войск в одном из сел Лачинского района, а также в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Лачинском и Губадлинском направлениях.

Также сообщается об обстреле города Тертера и населенных пунктов Тертерского района со стороны ВС Армении.

Накануне объявления перемирия в наступление шел Азербайджан, в своем Твиттере президент Ильхам Алиев заявлял о взятии под контроль азербайджанскими войсками города Губадалы и нескольких сел в Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах.

— Ilham Aliyev (@presidentaz) October 25, 2020

На 29 октября назначена встреча глав МИД Армении и Азербайджана с сопредседателем Минской группы ОБСЕ, которая должна состояться в Женеве.

Как сообщал "Телеграф", на границе Армении с Нагорным Карабахом российские военные развернули лагерь. В этом конфликте обещал в ходе выступления на дебатах разобраться и президент США Дональд Трамп, назвав его "легким случаем".