"Легкий случай": Трамп обещает "разобраться" с войной в Карабахе

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед избирателями в штате Нью-Гэмпшир прокомментировал конфликт в Нагорном Карабахе.

"Я называю это "легким случаем". Мы разберемся с этим. Идите и скажите это своему народу ", - сказал Трамп, поделившись впечатлениями от того, как в Огайо его встречали люди с армянскими флагами.

Напомним, Азербайджан продолжает сообщать об успешном наступлении и освобождении новых населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

25 октября Минобороны страны показало новые кадры ударов по позициям армянских сил.

Украинский военный обозреватель Алексей Арестович высказал мнение, что при текущем положении дел, Азербайджан сможет закончить войну в краткие сроки.