"Легкий случай": Трамп обещает "разобраться" с войной в Карабахе

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед избирателями в штате Нью-Гэмпшир прокомментировал конфликт в Нагорном Карабахе.
"Я называю это "легким случаем". Мы разберемся с этим. Идите и скажите это своему народу ", - сказал Трамп, поделившись впечатлениями от того, как в Огайо его встречали люди с армянскими флагами.
BREAKING: President Trump on #Armenia at NH rally.
Take action:https://t.co/OO4v4JVWWY pic.twitter.com/LFBS1tQM1n
— ANCA (@ANCA_DC) October 25, 2020
Напомним, Азербайджан продолжает сообщать об успешном наступлении и освобождении новых населенных пунктов в Нагорном Карабахе.
25 октября Минобороны страны показало новые кадры ударов по позициям армянских сил.
Украинский военный обозреватель Алексей Арестович высказал мнение, что при текущем положении дел, Азербайджан сможет закончить войну в краткие сроки.