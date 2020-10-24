Ставки растут: появился подробный анализ и карта боев в Карабахе

Украинский блогер и военно-политический обозреватель Алексей Арестович дал подробный анализ текущей ситуации в Нагорном Карабахе.

Свое мнение он высказал на своей странице в Facebook.

"Ответ на один из главных вопросов этой войны получен - армянские силы решились открыть огонь по азербайджанским со своей территории", - прокомментировал он заявление Минобороны Азербайджана о том, что Лачинский и Губадлинский районы подверглись обстрелу с территории Армении.

Он сравнил положение азербайджанской армии с украинской в 2014 году, "когда ее расстреливала российская артиллерия с территории России, а отвечать запретило политическое руководство".

Арестович описал четыре дальнейших варианта действий ВС Азербайджана во время наступления на Лачин:

бить в ответ,

прорываться,

сместиться восточнее и наступать по горам,

вторгнуться на армянскую территорию и наказать противника там.

Он также напомнил сообщение Минобороны Армении о том, что азербайджанские силы обстреляли северные пригороды Лачина - Карагах.

"Это может означать, что передовые группы азербайджанцев подошли уже близко 15-20 км. И Лачинская трасса под огнём, если это сообщение - правда. Понятно, почему армянская сторона подключает все больше возможностей - цена вопроса запредельная - перекрытый Лачинский коридор - начало конца армянской обороны в Карабахе", - написал Арестович.

В добавку он вспомнил слова российских обозревателей о том, что руководить обороной Лачина прибыл министр обороны Армении Давид Тоноян.

"Цена вопроса растёт, посмотрим как станет развязывать Лачинский кейс командование азербайджанских войск. В любом случае, теперь пройти участки трассы от Зангелана до Лачина непросто, на одном из них погиб национальный герой Азербайджана полковник Шюкюр Нариман оглы Гамидов", - написал он.

"На брифинге в едином армянском информационном центре при правительстве Армении представитель Минобороны Арцрун Ованнисян сообщил, что в течение дня противник обстреливал Мартакерт с прилегающими селами, а также город Бердзор, недалеко от которого упало три снаряда. Были предприняты попытки диверсионного проникновения в село Шехер Мартунинского района, на востоке Карабаха, в также в Диваник и другие села. Ведется работа по их нейтрализации, уже достигнуты некоторые успехи. Почти полностью очищен Шехер, в прилегающих лесах эти работы пока ведутся", - пишет Арестович.

Он также указал на то, что азербайджанская сторона не объявляла о том, что ее войска вышли к Лачину, Ходжавенду и Шехеру.

"Вообще, все это веселье, включая сообщения о массированных взаимных ударах артиллерии (Агдере) и даже применении пилотируемой авиации (Ходжавенд), сильно смахивает на подготовку оперативной фазы прорыва. Видимо, азербайджанское командование рассчитывает на то, что давления на четыре направления одновременно (Лачин, Красный Базар, Ходжавент, Агдере) противник не выдержит и где-нибудь да треснет - для развития успеха, а армянская, в свою очередь, тоже бросила в бой оставшиеся резервы", - предположил он.

Он считает, что в ближайшие 3-5 суток люди получат ответ на вопрос о темпах и сроках развития наступления.

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что в ходе боевых действий погибли 63 человека, 298 ранены. Повреждены 2156 частных домов.

"Армянская сторона продолжает совершать военные преступления, не продиктованные военной обстановкой. Это лишнее свидетельство того, что переговорным путём решить проблему, скорее всего, не удастся - придётся добывать чистую военную победу", - предполагает эксперт.

"Карабах Армения уже не удержит: или в течение месяца, или в течении нескольких, военным путём или путём принуждения к переговорам, он будет освобождён", - добавил эксперт, напомнив слова Путина о том, что Россия в конфликт вмешиваться не будет, а также слова Эрдогана, высказавшего готовность в любой момент направить войска в Карабах.

"Итоги: внешнеполитическая рамка конфликта не изменилась, несмотря на ряд важных встреч и консультаций, азербайджанские войска по-прежнему имеют карт-бланш на ведение боевых действий без серьёзных ограничений. А вот на поле боя - интенсификация, стороны наращивают усилия, особенно на северо-востоке (Агдере) и востоке (Ходжавенд), несут потери и дерутся, не покладая сил", - подытожил Арестович.

О том, имеет ли конфликт вокруг Карабаха дипломатическое решение, читайте в материале "Телеграфа" Чем показательна война за Нагорный Карабах и применима ли тактика Азербайджана для освобождения Донбасса.