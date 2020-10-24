Азербайджан призывает Армению прекратить огонь, а в Степанакерте считают потери: свежая карта боев в Карабахе

Между Баку и Ереваном не утихает противостояние за Нагорный Карабах, которое обострилось в этом месяце.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предлагает перемирие и готов прекратить боевые действия, если Армения прекратит огонь

МИД Армении заявил, что в Карабахе приходится воевать с тремя противниками: Азербайджаном, Турцией и "иностранными боевиками". Алиев в ответ отверг предположение о том, что в конфликте участвуют иностранные военные.

Карта боевых действий в Нагорном Карабахе:

Тем временем в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике провели подсчет потерь. С начала боевых действий в районе Нагорного Карабаха уже погибло 37 мирных жителей, еще 118 гражданских получили ранения.

Кроме того, с начала эскалации в регионе было полностью или частично разрушено 10 500 объектов частной собственности, 1,5 тысячи инфраструктурных единиц, а также общественные и производственные объекты, более 1,1 тысячи машин.

Напомним, вечером 23 октября "столица" Карабаха Степанакерт подверглась обстрелу.