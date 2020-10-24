Степанакерт пережил разрушительный обстрел: фото последствий попали в сеть

Баку снова нанес удар по так называемой "столице" Нагорного Карабаха Степанакерту.

Об этом сообщает Единый информационный центр Армении.

"В результате ракетного обстрела был подожжен автомобиль, а близлежащие здания и магазины, имеющие хозяйственное значение, были разрушены. Пострадал и газопровод, питающий район", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте продолжают работать пожарные, которые ликвидируют очаги возгорания.

В то же время, президент Азербайджана Ильхам Алиев готов прекратить боевые действия при условии, что Ереван прекратит огонь.

"Именно после этого настанет время действовать для дипломатов", - сказал он в интервью газете "Фигаро".

Глава государства ждет от армянской стороны соглашения с базовыми принципами, определенными Францией, Россией и США.

Относительно будущего Нагорного Карабаха глава государства отметил, что "видит его как процветающую и надежную часть Азербайджана, где азербайджанцы и армяне будут жить в условиях гармонии, мира и соблюдения достоинства".