Скачать
Суббота, 24.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Степанакерт пережил разрушительный обстрел: фото последствий попали в сеть
Степанакерт пережил разрушительный обстрел: фото последствий попали в сеть
Сбудется мечта Путина: названа цена уступок Украины по Донбассу
Сбудется мечта Путина: названа цена уступок Украины по Донбассу
Врачи не обеспечены средствами защиты: признания интерна киевской больницы
Врачи не обеспечены средствами защиты: признания интерна киевской больницы
"Холостячка" с Ксенией Мишиной: кто поразил актрису на первой же вечеринке
"Холостячка" с Ксенией Мишиной: кто поразил актрису на первой же вечеринке

Степанакерт пережил разрушительный обстрел: фото последствий попали в сеть

Степанакерт пережил разрушительный обстрел: фото последствий попали в сеть
Обновлено 08:58 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Баку снова нанес удар по так называемой "столице" Нагорного Карабаха Степанакерту.

Об этом сообщает Единый информационный центр Армении.

"В результате ракетного обстрела был подожжен автомобиль, а близлежащие здания и магазины, имеющие хозяйственное значение, были разрушены. Пострадал и газопровод, питающий район", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте продолжают работать пожарные, которые ликвидируют очаги возгорания.

В то же время, президент Азербайджана Ильхам Алиев готов прекратить боевые действия при условии, что Ереван прекратит огонь.

"Именно после этого настанет время действовать для дипломатов", - сказал он в интервью газете "Фигаро".

«Миротворцы» не помогут: когда и чем закончится война в Нагорном Карабахе

Глава государства ждет от армянской стороны соглашения с базовыми принципами, определенными Францией, Россией и США.

Относительно будущего Нагорного Карабаха глава государства отметил, что "видит его как процветающую и надежную часть Азербайджана, где азербайджанцы и армяне будут жить в условиях гармонии, мира и соблюдения достоинства".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дети три дня жили в квартире с мертвыми родителями думая, что те спят: подробности трагедии в России
02 Рентген или КТ? Инфекционист пояснил, что лучше делать для выявления коронавируса
03 Белорусская оппозиционерка Цепкало отказалась озвучивать позицию по Крыму, но назвала ожидания от Украины
04 Нелепая смерть: мужчина на спор залез на опору электропередач и получил сильнейший удар током (видео)
05 Комиссия установила причины крушения Ан-26 под Харьковом: родственники погибших готовятся идти в суд
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дожди и прохлада: синоптики поделились прогнозом погоды на выходные
Дожди и прохлада: синоптики поделились прогнозом погоды на выходные
Массовая гибель животных на Камчатке: в России представили официальную причину ЧП в Тихом океане
Массовая гибель животных на Камчатке: в России представили официальную причину ЧП в Тихом океане
Путину предрекли тяжелые времена в случае победы Байдена на выборах президента США
Путину предрекли тяжелые времена в случае победы Байдена на выборах президента США
Праздник 24 октября: народные приметы и запреты
Праздник 24 октября: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь