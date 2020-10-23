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«Миротворцы» не помогут: когда и чем закончится война в Нагорном Карабахе

«Миротворцы» не помогут: когда и чем закончится война в Нагорном Карабахе
19:56 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха, который до этого длился почти 30 лет и с новой силой вспыхнул в октябре этого года, возможно решить только в случае отказа одной из сторон от всех притязаний на спорную территорию.

Об этом эксперты рассказали "Телеграфу".

"Если же говорить о военных действиях, то они прекратятся, только когда обе стороны вымотаются и придут к молчаливому соглашению о перемирии", - считает эксперт по национальной безопасности и обороне Украинского института будущего Ираклий Джанашия.

Директор Института внешне-политических исследований, конфликтолог, профессор Киевского национального университета (КНУ) им. Шевченко, доктор политических наук Григорий Перепелица считает, что конфликт между Арменией и Азербайджаном не смогут решить никто из посредников, также как и исход войны на Донбассе.

Он отмечает, что конфликт в Карабахе пытались урегулировать еще в 1992 году.

"С 1994 года заработала The OSCE Minsk Group - группа стран-членов ОБСЕ. Сопредседателями этой Минской группы являются РФ, Франция и США. Кроме них в ее составе - Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Ну и, понятно, Армения и Азербайджан", - напоминает он.

По словам Перепелицы, эта Минская группа куда более мощная, чем ТКГ, которая пытается урегулировать российско-украинскую войну на Донбассе, тем не менее ей не удалось достичь нужного результата.

"Подобные конфликты можно решить только по результатам войны, только боевым путем. Если бы был другой путь – войн бы в мире как способа развязывания межгосударственных конфликтов – не было бы", - подчеркивает он. 

Больше о перспективах прекращения войны в Нагорном Карабахе читайте в материале "Телеграф": Чем показательна война за Нагорный Карабах и применима ли тактика Азербайджана для освобождения Донбасса.

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Все по теме:

Азербайджан, Армения, Карабах, Григорий Перепелица, Ираклий Джанашия.

Автор:

Телеграф
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