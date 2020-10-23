Чем показательна война за Нагорный Карабах и применима ли тактика Азербайджана для освобождения Донбасса

Эксперты ответили, должна ли Украина последовать примеру Азербайджана, чтобы освободить Донбасс

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха, который идет уже почти три десятка лет и с новой силой вспыхнул в октябре этого года, вряд ли имеет дипломатическое разрешение.

Такое мнение высказали «Телеграфу» эксперты, проведя также параллели между НК и ситуацией на Донбассе.

«Если говорить об урегулировании именно конфликта, который длится уже 30 лет, то закончится он только тогда, когда одна из сторон официально откажется от всех притязаний на спорную территорию», – уверен эксперт по национальной безопасности и обороне Украинского института будущего Ираклий Джанашия.

Если же говорить о военных действиях, то они прекратятся, только когда обе стороны вымотаются и придут к молчаливому соглашению о перемирии, считает он.

По словам эксперта, четкую картину боевых действий воссоздать очень сложно, ибо обе воюющие стороны об этом систематически лгут.

«Если судить по заверениям азербайджанской стороны (которая активнее армянской действует в информационном поле), то сражения всё также идут на северной стороне без особых успехов в районе Мадагиза и хребта Муровдага. Что же касаемо южной стороны, то Баку заявляет о крупном прорыве вдоль всей южной линии спорной территории и взятии под контроль всего участка дороги Е002 до официальной армянской территории. Армения это же отрицает, – отмечает Ираклий Джанашия. – Что же происходит там на самом деле, знают лишь воюющие стороны и Иран, наблюдающий за ходом боевых действий через границу».

Эксперт считает, что параллели с ситуацией на Донбассе провести довольно сложно.

«В Нагорном Карабахе живет 50 тысяч армян, которые Азербайджану не нужны. А в ОРДЛО – около 2 млн наших украинцев, пускай и из-за действия как кремлевской пропаганды, так и нашего неадекватного политикума, не желающих этого признавать. Азербайджан возвращает лишь территорию, а нам понадобится возвращать территорию с мирными жителями на ней, что многократно усложняет задачу», – подчеркивает Ираклий Джанашия.

По словам эксперта, единственная параллель, урок, который мы можем из этого вынести - это посмотреть, как происходит возвращение отчужденной территории с минимумом мирных жителей силовым методом в условиях невмешательства РФ.

Директор Института внешне-политических исследований, конфликтолог, профессор Киевского национального университета (КНУ) им. Шевченко, доктор политических наук Григорий Перепелица считает, что пандемия коронавируса никак не влияет ни на ход боевых действий, ни на войну в целом.

«Даже на военные учения COVID-19 не влияет. Так, в России с 21 по 26 сентября прошли стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020", в которых, несмотря на сложную эпидемологическую сиутацию, приняли участие около 100 тысяч военных. Нужно понимать, что война – куда страшнее коронавируса», – говорит Григорий Перепелица.

Он уверен, что конфликт между Арменией и Азербайджаном не сможет урегулировать никто из посредников. Впрочем, как и российско-украинскую войну.

«Конфликт в Нагорном Карабахе пытались урегулировать сразу же, как он вспыхнул в 1992 году. С 1994 года заработала The OSCE Minsk Group - группа стран-членов ОБСЕ. Сопредседателями этой Минской группы являются Россия, Франция и США. Кроме них в ее составе - Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Ну и, понятно, Армения и Азербайджан. Как видим, эта Минская группа куда более мощная, чем ТКГ, которая пытается урегулировать российско-украинскую войну на Донбассе. Но ей ничего не удалось!», - отмечает Перепелица.

Конфликтолог напоминает, что в 90-х Азербайджан потерпел военное поражение, в результате чего армянские войска не только получили контроль над Нагорным Карабахом, но и оккупировали 7 районов (5 – полностью, 2 – частично) на границе Карабаха, на азербайджанской территории.

«Там была создана так называемая буферная зона. А точнее – мощная система обороны армян, которые сейчас азербайджанские войска уже кое-где прорвали, освобождая один населенный пункт за другим. Фактически – отвоевывая свое, возвращая свою территорию, – подчеркивает Григорий Перепелица. – С точки зрения Азербайджана – это война за восстановление своей территории».

По словам эксперта, пример с Нагорным Карабахом поучителен для Украины.

«И Порошенко, и Зеленский заявляли, что мы вернем территории исключительно мирным, политико-дипломатическим способ. А Алиев понял, что вернуть территории таким образом невозможно. Кто бы там ни был посредником. Потому выбрал военный путь. И шаг за шагом идет к своей цели. Армения в этой ситуации апеллирует к представителям The OSCE Minsk Group. В том числе – к США, где достаточно мощная армянская диаспора. А Россия (хоть мы понимаем ее позиции) вынуждена держать нейтралитет. По крайней мере, судя по заявлениям Лаврова и Пескова, – отмечает Григорий Перепелица. – Типа – ну, да, в военном союзе с Арменией, она член ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Но мы не можем в военном смысле вмешиваться, потому что война идет на территории Азербайджана. Он не посягает на территорию Армении. Ведь конфликтную территорию частью Армении никто не признал».

А потому, подчеркивает эксперт, очередной замороженный «мир» Азербайджану не нужен. Как не нужен такой вариант и Украине – в ситуации с Донбассом.

«Конфликт на Донбассе не может быть урегулирован. Россия хочет этой войны, она для нее продуктивна. А Украине - не хочет. Для Зеленского главный приоритет – мир. Потому он запретил нашим бойцам отстреливаться, потому они отсиживаются в опорных пунктах. И это типа – мир? Так разве можно освободить территории, вернуть контроль над украинско-российской границей? Опыт Нагорного Карабаха показывает, что так не получится… Позиция Украины сейчас – как позиция Азербайджана до начала боевых действий. Но нужно понимать, что есть такие конфликты, которые в принципе невозможно урегулировать. Когда антагонизм интересов между воюющими сторонами так велик, что никто на уступки не пойдет. Либо это будут уступки сродни капитуляции. Как пытались сделать Сивохо, Фокин, Кравчук и Ко. Уступки, в результате которых РФ перестала бы быть стороной конфликта, а в тело Украины всунут опухоль ОРДЛО с правом блокировать наши внешнеполитические устремления. Что фактически приведет к ликвидации украинской государственности. О чем так мечтает Россия», – поясняет Григорий Перепелица.

По его словам, в таком случае может произойти подмена понятий. Конфликт могут назвать внутриукраинским, а не межгосударственным (где одной стороны - РФ, а с другой – Украина). Россия из страны-агрессора превратится в посредника, а Украина фактически исчезнет.

«Такой сценарий - это не мир, это не уступки. Это – самоуничтожение, – уверен эксперт. – И пока мы будем блуждать в дебрях подмены понятий, прогресса не будет. Начав военные действия, Алиев эту мантру разорвал. Потому что подобные конфликты можно решить только по результатам ведения войны. Только боевым путем. Поверьте мне как конфликтологу, который уже более 20 лет изучает мировые конфликты. Если бы был другой путь – войн бы в мире как способа развязывания межгосударственных конфликтов – не было бы».

Ранее эксперты рассказали «Телеграфу», готова ли Украина воевать за Донбасс и чем это может обернуться.

Автор: Андрей Питонов