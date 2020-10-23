Азербайджан продолжает наступление в Нагорном Карабахе: какая ситуация на утро 23 октября

Армения обвинила Азербайджан в ночных обстрелов городов в Нагорном Карабахе. Там много разрушений, но нет жертв.

В ночь на 23 октября города в Нагорном Карабаже снова были обстреляны азербайджанскими войсками. Обошлось без жертв среди мирного населения.

Азербайджанская сторона выпустила ракеты по городам Аскеран и Мартакерту. Об этом сообщает сайт "Кавказский узел" со ссылкой на сотрудника Службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха. Ближе к полуночи были возобновлены обстрелы Мартуни, который был в зоне огня и накануне днем. В городах сильные разрушения, но погибших среди жителей нет.

В свою очередь военный-политический обозреватель Александр Коноваленко в своем посте на Facebook, что на утро по данным армянской стороны ведутся ожесточенные бои в направлении Аскеран и Ходжавенд.

"Отмечу, что Аскеран примерно в 15 км от Ханкенди, а Ходжавенд примерно в 40 км. Я так понимаю, что к концу первого месяца операции азербайджанские войска вплотную выйдут к Ханкенди", - прогнозирует ситуацию Коноваленко.

В Минобороны Азербайджана уже заявили, что не обстреливают гражданское население и инфраструктуру. А также обвинили Армению в том, что с утра силы Еревана открывали огонь на территории Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов.

Как сообщал "Телеграф", события в Нагорном Карабахе могут развиваться по трем сценариям.