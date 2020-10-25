Азербайджан продвинулся в Карабахе и показал видео удара по вражеской технике

Азербайджан заявил о продолжении успешного наступления в Нагорном Карабахе в ночь с 24 на 25 октября.

«Войска Азербайджанской Армии, нанеся серьезный урон огнем противнику на территориях Ходжавендского, Губадлинского и Лачинского районов, ослабили его сопротивление и выдвинулись на новые позиции в различных направлениях... В настоящее время боевые действия продолжаются на всей протяженности фронта», – говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана.

Бои идут на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском, Губадлинском и Лачинском направлениях фронта.

В свою очередь, Минобороны Азербайджана отчиталось о продвижении азербайджанских войск на ряде направлений на территории Карабаха. По данным Баку, им удалось продвинутся в Ходжавендском, Губадлинском и Лачинских районах. Также Азербайджан обвиняет армию обороны Арцаха в артиллерийских ударах на ряде направлений линии фронта.

При этом Азербаджайн заверяет, что его вооруженные силы продолжают контролировать оперативную обстановку в НКР. Также в Баку отчитались об уничтожении боевой техники Арцаха. По их данным, были уничтожены два танка, две БМП и четыре гаубицы.

Напомним, 10 и 18 октября Армения и Азербайджан заключали соглашения о прекращении огня. Однако боевые действия продолжились сразу после подписания соглашений.

Азербайджан и Турция настаивают на продолжении венных действий до тех пор, пока «оккупанты» не покинут территорию Нагорного Карабаха.

Война Нагорном Карабахе между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами продолжается с 27 сентября этого года. В ходе боев используется бронетехника, авиация, беспилотники и артиллерия.