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Кончаются боеприпасы, Армении предлагают перестать стрелять: что сейчас происходит в Карабахе

Кончаются боеприпасы, Армении предлагают перестать стрелять: что сейчас происходит в Карабахе
10:01 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

По состоянию на утро воскресенья, 25 октября, вследствие боевых действий с Азербайджаном в Нагорном Карабахе Армения испытывает трудности с оружием и боевыми припасами.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

"В течение дня 24 октября и в ночь на 25 октября боевые действия на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском, Губадлинском и Лачинском направлениях фронта продолжались с различной интенсивностью. Противник подверг обстрелу войска Азербайджанской Армии из стрелкового оружия, танков, минометов и пушек", - говорится в сообщении.

Карта боевых действий в Нагорном Карабахе:

Ведомство утверждает, что уничтожили два танка, два БМП, четыре гаубицы Д-30 и семь единиц автомобильной техники.

В Баку уточнили, что боевые действия продолжаются на всей протяженности фронта.

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В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев снова предложил прекратить огонь и исключил вариант введения в конфликт третьих сторон.

"Мы абсолютно против интернационализации конфликта в какой-либо форме, чтобы не допустить его расширения", - отметил он.

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Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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