Появилось видео мощного удара Армении по Азербайджану в Карабахе

Министерство обороны Армении опубликовало видео, снятое 24 октября на передовой в зоне карабахского конфликта. На нём, как утверждают в военном ведомстве республики, запечатлён момент уничтожения тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» Вооружённых сил Азербайджана.

The destruction of enemy's TOC-1 heavy artillery installation (video) pic.twitter.com/K30YDXhRm8 — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) October 24, 2020

При этом указывается, что с момента начала боевых действий в зоне конфликта подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха уничтожили уже 5 пусковых установок ТОС-1.

Эта система состоит из боевой машины и нескольких машин обеспечения на базе танка Т-72. «Солнцепёк» предназначен для поражения легкобронированной техники, вывода из строя личного состава, находящегося на открытой местности или в укрытиях, создания очагов пожаров и дымовых завес дымозажигательными боеприпасами.

Напомним, 24 октября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта.

В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.