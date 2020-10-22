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Четверг, 22.10.2020
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Война в Нагорном Карабахе зацепила мирных жителей Ирана (видео последствий обстрела)

Война в Нагорном Карабахе зацепила мирных жителей Ирана (видео последствий обстрела)
13:05 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Несмотря на заявления Азербайджана о продвижении фронта вглубь Карабаха, несколько приграничных населенных пунктов Ирана до сих пор остаются в районе обстрела.

Активные бои за территорию Нагорного Карабаха не утихают и продолжаются уже несколько недель.

В среду, 21 октября в сеть попали кадры обстрела приграничной территории Ирана, снятые из иранского селения Узан, которое находится в Иранской провинции Восточный Азербайджан.

"Прямо сейчас в Нагорном Карабахе ведутся ожесточенные бои между ВС Азербайджана и ВС Армении/НК в непосредственной близости от иранского села Узан", – сообщает Telegram-канал "Баграмян".

Жители приграничных к территории Нагорного Карабаха населенных пунктов по вечерам массово наблюдают за боевыми действиями происходящими вдоль границы, а также снимают и выкладывают в сеть видео происходящего на границе.  Ожесточенные бои ведуться вдоль границы Ирана, но фактов точно подтверждающих, что обстрелы происходят с Азербайджанской стороны нет.

Армия Азербайджана, которая на южном фронте Карабаха дошла с боями вдоль границы с Ираном до границ Армении, начала продвигаться на север Нагорного Карабаха.

Захватив уже несколько опорных населенных пунктов, и подобравшись на расстояние менее 30 километров до населенного пункта Лачин, Азербайджан продвигается к стратегически-важному Лачинскому коридору, так называемой "дороге жизни", по которой идет сообщение между НКР и Арменией и снабжение Армии обороны Карабаха.

Тем временем, Минобороны Азербайджана опубликовало новое видео с новым "освобожденным" населенным пунктом Черекан.

"Освобожденное от оккупации село Черекан Джебраильского района", – подписано под свежим видео за среду на YouTube-канале МО Республики Азербайджан.

Несмотря на то, что с 00:00 18-го октября Баку заключило перемирие с Ереваном, опубликовало в среду днем видео под названием: "Ночной и дневной артиллерийский огонь", на котором видно, как армия Азербайджана использует крупнокалиберную артиллерию и РСЗО.

Вчера, 21 октября "Телеграф" сообщал что Азербайджану удалось захватить ещё одну стратегическую точку на карте боев за Нагорный Карабах.

А политолог Анатолий Октисюк прогнозирует победу военных сил Азербайджана в войне за Нагорный Карабах за пару дней.

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Иран, Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах, Бои, Арцах.

Автор:

Телеграф
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