Москва кинула своего "союзника": политолог оценил сроки полного поражения Армении в Карабахе

Украинский эксперт прогнозирует победу военных сил Азербайджана в войне за Нагорный Карабах за пару дней.

Еревану нужно подписывать мировое соглашение либо капитуляцию, иначе ситуация будет плачевной.

Об этом заявил политолог Анатолий Октисюк.

"По итогам вчерашних боев (днем 20 октября - ред.) могу сказать одно - армия Армении/Карабаха потерпела сокрушительное поражение, и потеряла остатки своих боеспособных сил", - заявил он.

Он назвал контратаку Армении "бойней армянских сил".

Политолог не может найти ответы на два вопроса:

Зачем они делали коридор на 20 км., в надежде взять в котел армию Азербайджана?

Зачем сдали без боя выгодный Зангелан? При этом, что Армения не контролирует воздух, где царят дроны противника.

Октисюк уверен, что взятие под контроль остальной части территории Азербайджаном является вопросом времени.

Он не забыл также упомянуть, что главный союзник Армении - Россия "кинула своего партнера на Кавказе".

"Никакой помощи не предоставлено, ни ПВО, ни нового вооружения, ни денег Россия для Армении не дала. Тогда как Турция широко помогает своему союзнику Азербайджану", - заявил он.

Эксперт считает, что единственный шанс для Армении продержаться еще пару дней, это создание рядом с Лачином нормального укрепленного района. Однако это является маловероятным, потому что Азербайджан давит со всех сторон.

"Я думаю, что сегодня будет более менее передышка, а дальше расшатывание и прорыв линии обороны", - подытожил он.

Напомним, 8 октября, Армения хитростью устроила капкан для военных Азербайджана в Нагорном Карабахе, что стало причиной потерь у обеих сторон.