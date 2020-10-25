Кремль включается в войну? Тревожные новости из Нагорного Карабаха

Российские военные развернули лагерь на границе Армении с так называемой "Нагорно Карабахской республикой".
Фотографии, снятые на юге Сюнкинской области Армении у села Тех, появились в соцсетях.
На них видно, как военные подняли российский флаг.
Размещение российской армией у азербайджано-армянской границы в районе Кафан-Губадлы военного лагеря, это не демонстрация беспокойства за своих марионеток в Ереване, это демонстрация потенциальной угрозы
Этот лагерь может стать элементом провокаций. Даже ценою жизней граждан РФ pic.twitter.com/8qctZxYPU5
— Злой Одессит (@zloy_odessit) October 25, 2020
Azerbaycan Ermenistan sınırı
Rus ordusu konuşlanmış pic.twitter.com/CWVUqicJxP
— Ramin (@saki552003) October 25, 2020
Намедни премьер министр Армении Никол Пашинян заявил, что размещение российских миротворцев в зоне Карабахского конфликта могло бы стать выходом из сложившейся в регионе ситуации.
"По нашему мнению, международное сообщество, Минская группа ОБСЕ должны содействовать размещению российских миротворцев в зоне конфликта", - рассказал он в интервью индийской телекомпании WION.
В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Армению активно поставляется оружие из-за рубежа.
В Армению пришла гуманитарная помощь. Тёплые одеяла, крупы, медикаменты… Оу, нет. Почему-то тёплые одеяла, крупы, медикаменты больше похоже на новенькие КАМАЗ-43114.
Кстати, рейс шёл через Иран. pic.twitter.com/2UrUNUglQL
— Злой Одессит (@zloy_odessit) October 25, 2020
Также по словам Алиева, с начала эскалации в Карабахе под контроль ВС Азербайджана перешло более 100 населенных пунктов. В частности на своей странице в Твиттер он сообщил о взятии города Губадлы.
Сегодня Азербайджанская армия освободила от оккупации несколько сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов и город Губадлы. Слава Азербайджанской армии! Карабах- это Азербайджан!
— Ilham Aliyev (@presidentaz) October 25, 2020
Ситуация в Нагорном Карабахе по состоянию на 25 октября выглядит следующим образом:
Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп во время выступления перед избирателями пообещал "разобраться" с войной в Карабахе.