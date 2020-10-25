Кремль включается в войну? Тревожные новости из Нагорного Карабаха

Российские военные развернули лагерь на границе Армении с так называемой "Нагорно Карабахской республикой".

Фотографии, снятые на юге Сюнкинской области Армении у села Тех, появились в соцсетях.

На них видно, как военные подняли российский флаг.

Размещение российской армией у азербайджано-армянской границы в районе Кафан-Губадлы военного лагеря, это не демонстрация беспокойства за своих марионеток в Ереване, это демонстрация потенциальной угрозы Этот лагерь может стать элементом провокаций. Даже ценою жизней граждан РФ pic.twitter.com/8qctZxYPU5 — Злой Одессит (@zloy_odessit) October 25, 2020

Azerbaycan Ermenistan sınırı Rus ordusu konuşlanmış pic.twitter.com/CWVUqicJxP — Ramin (@saki552003) October 25, 2020

Намедни премьер министр Армении Никол Пашинян заявил, что размещение российских миротворцев в зоне Карабахского конфликта могло бы стать выходом из сложившейся в регионе ситуации.

"По нашему мнению, международное сообщество, Минская группа ОБСЕ должны содействовать размещению российских миротворцев в зоне конфликта", - рассказал он в интервью индийской телекомпании WION.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Армению активно поставляется оружие из-за рубежа.

В Армению пришла гуманитарная помощь. Тёплые одеяла, крупы, медикаменты… Оу, нет. Почему-то тёплые одеяла, крупы, медикаменты больше похоже на новенькие КАМАЗ-43114. Кстати, рейс шёл через Иран. pic.twitter.com/2UrUNUglQL — Злой Одессит (@zloy_odessit) October 25, 2020

Также по словам Алиева, с начала эскалации в Карабахе под контроль ВС Азербайджана перешло более 100 населенных пунктов. В частности на своей странице в Твиттер он сообщил о взятии города Губадлы.

Сегодня Азербайджанская армия освободила от оккупации несколько сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов и город Губадлы. Слава Азербайджанской армии! Карабах- это Азербайджан! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 25, 2020

Ситуация в Нагорном Карабахе по состоянию на 25 октября выглядит следующим образом:

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп во время выступления перед избирателями пообещал "разобраться" с войной в Карабахе.