Военный эксперт показал "великое лицемерие" Путина в Нагорном Карабахе

Россия начала материальную поддержку Армении: сутки два самолета доставили в Гюмри, где расположена российская военная база, грузы военного назначения. Их же доставила колонна, которая двигалась через Иран.

Об этом в Facebook сообщает военный эксперт Алексей Арестович.

По его данным, на заседании Совета Безопасности ООН, которое состоялось накануне, Россия и Франция предложили вариант резолюции, которая должна была принудить Азербайджан остановить деоккупацию. Но принят он не был. Это событие можно расценивать как показатель "колоссального внешнеполитического давления" на Азербайджан, считает Арестович.

По итогам встречи на высшем уровне, президент Азербайджана Ильхам Алиев провел совещание с военной верхушкой своей страны. А в своем "свежем" выступлении заявил, что приостанавливать деоккупацию азербайджанская сторона не готова, но рассматривает не только военный, но и мирный путь решения вопроса. Также он отметил, что Азербайджан готовить остановить боевые действия только в обмен на четкий график вывода армянских войск из Нагорного Карабаха.

Ильхам Алиев напомнил также о сложной финансовой ситуации в Армении – при 8 млрд. долларов внешнего долга у страны только 1,5 млрд. долларов собственных золотовалютных запасов. Этот момент также может влиять на нежелание Армении мирно разобраться с деоккупацией.

Арестович отмечает, что Россия наконец-то проявила свою позицию, с одной стороны согласовав с Францией свои действия за столом переговоров, с другой, потихоньку заводя войска в Армению.

"В этом и заключается великое лицемерие современной международной политики, когда инициаторы и спонсоры оккупации, отчётливо поддерживающие одну сторону конфликта, становятся «посредниками» в мирном урегулировании, - считает Арестович. - Так было в Грузии, Молдове, Азербайджане, этого же Россия постоянно пытается добиться в российско-украинском конфликте".

Накануне Азербайджан заявил о взятии новых "точек" в карабахском регионе, а Армения в ответ открыла огонь по азербайджанской стороне в первые часу третьего по счету перемирия.