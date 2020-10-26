"Непоследовательность всегда губительна": стало известно, как Армения сыграла против себя в Карабахе

27 сентября 2020 года между вооружёнными силами Азербайджана и вооружёнными формированиями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) возобновились широкомасштабные боевые действия.

Обстрелы жилых кварталов города Гянджи произошли днём 4 октября, утром 8 октября, а также ночью 11 октября и 17 октября 2020 года. Власти Азербайджана обвинили Армению в нанесении ракетных ударов. Ереван причастность к обстрелам отрицает. Руководство НКР заявило что удары нанесены ими в ответ на обстрелы Степанакерта.

Зачем армяне обстреливали несколько раз Гянджу, недоумевает российский публицист и историк Павел Шехтман.

"Армяне дали древним олбанцам роскошный пропагандистский козырь", - заявляет он.

"Это непоследовательность. Непоследовательность всегда губительна. Надо было либо вообще не трогать - либо публично и громко заявить, что в ответ на бомбежки мирных городов Арцаха мы будем сносить Гянджу до тех пор пока эти бомбежки не прекратятся, и уж затем бомбить так бомбить, чтобы вообще жизнь в ней сделать невозможной", - сказал Павел Шехтман.

Напомним, согласно совместному заявлению США, Армении и Азербайджана режим прекращения огня между Баку и Ереваном вступил в силу в 7:00 26 октября. Не прошло и пару часов о заявленном перемирии, как начали поступать сообщения о том что Ереван и Баку возобновили обстрелы в Карабахе.

"Телеграф" ранее сообщал, как азербайджанский город Гянджа подвергся ракетному обстрелу со стороны ВС Армении. Смотрите ужасающие фото и видео последствий обстрела Гянджи.