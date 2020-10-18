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Пашиняну не хватило бы смелости: Кремль заподозрили в причастности к обстрелу Гянджи

Пашиняну не хватило бы смелости: Кремль заподозрили в причастности к обстрелу Гянджи
12:53 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Пашинян не похож на человека, у которого бы хватило смелости отдать приказ обстреливать мирное население.

Азербайджанский город Гянджа подвергся ракетному обстрелу со стороны ВС Армении, разрушено не менее 20 домов, есть пострадавшие. Удары нанесли армянские военные вечером 16 октября.

Гянджа и Мингячевир расположены в 50 км от ближайших армянских позиций. Гянджа — второй по численности город в Азербайджане. С начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе города уже подвергались ракетным обстрелам. Последний раз, 11 октября, в результате попадания ракеты в один из жилых домов Гянджи под завалами погибли 9 человек и были ранены 34.

Своими размышлениями по поводу сложившейся ситуации поделилась со своими подписчиками в Facebook Оксана Черная, водитель-санитар 28 бригады ВСУ.

Она отметила, что Армения не в состоянии противостоять и ее советские ПВО не справляются с легкими и практически незаметными современными турецкими беспилотниками.

Черная напомнила. что по Гянджа с территории Армении было запущено несколько баллистических ракет «Эльбрус» средней дальности. Одна из ракет упала на жилой район, погибли 13 человек, 48 были ранены. Полностью оказались разрушены 20 домов, школа и поликлиника, порядка 100 домов были повреждены. 

"Армения хочет спровоцировать Азербайджан открыть огонь по своей территории (не Нагорного Карабаха), чтобы воспользоваться 4 статьей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Тогда Россия сможет вмешаться. А учитывая, что там и сухопутная граница и флот Каспийский, то Азербайджану будет туго", - размышляет она.

Азербайджан скупил целую кучу АН-2, переоборудовал их на беспилотный режим и запускает их в сторону Армении, чтобы выявить ПВО врага.

"Пашинян не выглядит на человека, у которого бы хватило смелости отдать приказ обстреливать мирное население. Особенно, если брать во внимание, его опыт работы. Журналист, в армии не служил, конфликты решал мирным путем, скандалов особо не было. А обстрел гражданских это, как бы, против международного права и легко можно пойти под трибунал", - пишет Оксана.

Как сообщалось ранее, Баку в ночь на 18 октября нарушил режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, заявила представитель Минобороны Армении Шушан Степанян. Минобороны Азербайджана позже обвинило в нарушении режима прекращения огня Армению.

Три сценария развития ситуации в войне за Нагорный Карабах, в интервью "Телеграфу" дал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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Кремль, Россия, Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах, Конфликт, Обстрелы, Пашинян, Арцах, Гянджа.

Автор:

Телеграф
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