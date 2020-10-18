Пашиняну не хватило бы смелости: Кремль заподозрили в причастности к обстрелу Гянджи

Азербайджанский город Гянджа подвергся ракетному обстрелу со стороны ВС Армении, разрушено не менее 20 домов, есть пострадавшие. Удары нанесли армянские военные вечером 16 октября.
Гянджа и Мингячевир расположены в 50 км от ближайших армянских позиций. Гянджа — второй по численности город в Азербайджане. С начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе города уже подвергались ракетным обстрелам. Последний раз, 11 октября, в результате попадания ракеты в один из жилых домов Гянджи под завалами погибли 9 человек и были ранены 34.
Своими размышлениями по поводу сложившейся ситуации поделилась со своими подписчиками в Facebook Оксана Черная, водитель-санитар 28 бригады ВСУ.
Она отметила, что Армения не в состоянии противостоять и ее советские ПВО не справляются с легкими и практически незаметными современными турецкими беспилотниками.
Черная напомнила. что по Гянджа с территории Армении было запущено несколько баллистических ракет «Эльбрус» средней дальности. Одна из ракет упала на жилой район, погибли 13 человек, 48 были ранены. Полностью оказались разрушены 20 домов, школа и поликлиника, порядка 100 домов были повреждены.
"Армения хочет спровоцировать Азербайджан открыть огонь по своей территории (не Нагорного Карабаха), чтобы воспользоваться 4 статьей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Тогда Россия сможет вмешаться. А учитывая, что там и сухопутная граница и флот Каспийский, то Азербайджану будет туго", - размышляет она.
Азербайджан скупил целую кучу АН-2, переоборудовал их на беспилотный режим и запускает их в сторону Армении, чтобы выявить ПВО врага.
"Пашинян не выглядит на человека, у которого бы хватило смелости отдать приказ обстреливать мирное население. Особенно, если брать во внимание, его опыт работы. Журналист, в армии не служил, конфликты решал мирным путем, скандалов особо не было. А обстрел гражданских это, как бы, против международного права и легко можно пойти под трибунал", - пишет Оксана.
Как сообщалось ранее, Баку в ночь на 18 октября нарушил режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, заявила представитель Минобороны Армении Шушан Степанян. Минобороны Азербайджана позже обвинило в нарушении режима прекращения огня Армению.
Три сценария развития ситуации в войне за Нагорный Карабах, в интервью "Телеграфу" дал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.