Пашиняну не хватило бы смелости: Кремль заподозрили в причастности к обстрелу Гянджи

Пашинян не похож на человека, у которого бы хватило смелости отдать приказ обстреливать мирное население.

Азербайджанский город Гянджа подвергся ракетному обстрелу со стороны ВС Армении, разрушено не менее 20 домов, есть пострадавшие. Удары нанесли армянские военные вечером 16 октября.

Гянджа и Мингячевир расположены в 50 км от ближайших армянских позиций. Гянджа — второй по численности город в Азербайджане. С начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе города уже подвергались ракетным обстрелам. Последний раз, 11 октября, в результате попадания ракеты в один из жилых домов Гянджи под завалами погибли 9 человек и были ранены 34.

Своими размышлениями по поводу сложившейся ситуации поделилась со своими подписчиками в Facebook Оксана Черная, водитель-санитар 28 бригады ВСУ.

Она отметила, что Армения не в состоянии противостоять и ее советские ПВО не справляются с легкими и практически незаметными современными турецкими беспилотниками. Черная напомнила. что по Гянджа с территории Армении было запущено несколько баллистических ракет «Эльбрус» средней дальности. Одна из ракет упала на жилой район, погибли 13 человек, 48 были ранены. Полностью оказались разрушены 20 домов, школа и поликлиника, порядка 100 домов были повреждены.