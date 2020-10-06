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Люди бежали врассыпную: появилось видео смертельного обстрела Гянджи

Люди бежали врассыпную: появилось видео смертельного обстрела Гянджи
15:21 Сегодня Телеграф Фото: twitter-Злой Оддесит
В сети появилось видео обстрела Центрального рынка азербайджанского города Гянджа армянской артилерией.

Об этом сообщил Злой Оддесит в Твиттере.

Видео с места происшествия:

Ранее сообщалось, что Ереван осуществил ракетный обстрел города Гянджа. Появились видео последствий.

Как сообщалось, что украинский военный журналист Юрий Бутусов проанализировал противостояние в Нагорном Карабахе.

Также сообщалось, что разобраться в тонкостях карабахской войны "Телеграфу" помог бывший посол Азербайджана в Украине Азер Худиев.

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Все по теме:

Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах, Гянджа.

Автор:

Телеграф
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