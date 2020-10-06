Люди бежали врассыпную: появилось видео смертельного обстрела Гянджи

Об этом сообщил Злой Оддесит в Твиттере.
Видео с места происшествия:
Момент того самого обстрела армянской артиллерией Центрального рынка азербайджанского города Гянджа. pic.twitter.com/T8a2LD89H2
— Злой Одессит (@zloy_odessit) October 6, 2020
Ранее сообщалось, что Ереван осуществил ракетный обстрел города Гянджа. Появились видео последствий.
Как сообщалось, что украинский военный журналист Юрий Бутусов проанализировал противостояние в Нагорном Карабахе.
Также сообщалось, что разобраться в тонкостях карабахской войны "Телеграфу" помог бывший посол Азербайджана в Украине Азер Худиев.