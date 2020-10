Армения обстреляла город Гянджа в Азербайджане: появилось видео последствий

Ереван осуществил ракетный обстрел города Гянджа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Армянские вооруженные силы обстреливают Гянджу",— заявляют в ведомстве. Также несколькими часами ранее назад Азербайджан обвинил Армению в обстрелах двух азербайджанских городов — Тертер и Горадиз.

Видео последствий обстрела:

Results of Armenia's massive missile attacks against dense residential areas in Ganja city. Azerbaijan retains its right to take adequate measures against legitimate military targets to defend civilians and enforce Armenia to peace. 4 new missile just hit Ganja. pic.twitter.com/GInYCJyJc6

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 4, 2020