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Армения обстреляла город Гянджа в Азербайджане: появилось видео последствий

Армения обстреляла город Гянджа в Азербайджане: появилось видео последствий
11:30 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Противостояние между Арменией и Азербайджаном не утихает. Баку сообщил об обстреле азербайджанского города Гянджа.

Ереван осуществил ракетный обстрел города Гянджа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Армянские вооруженные силы обстреливают Гянджу",— заявляют в ведомстве. Также несколькими часами ранее назад Азербайджан обвинил Армению в обстрелах двух азербайджанских городов — Тертер и Горадиз.

Видео последствий обстрела:

Гянджа - второй по населению город Азербайджана. По прямой до границы с Арменией - около 60 км, до линии фронта на севере Карабаха - около 30 км.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян заявил, что азербайджанский город был обстрелян в ответ на удары по "столице" Степанакерту. 

Воздушная тревога в Степанакерте и новые обстрелы: что происходит в Нагорном Карабахе 4 октября

При этом, Ереван обвинения Баку отвергает.

"Министерство обороны Армении официально сообщает, что с территории Республики Армения в направлении Азербайджана не ведется никакого огня",— написала в Facebook пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

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Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах, Гянджа.

Автор:

Телеграф
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