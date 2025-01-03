Дочь отказалась ставить ему дорогой памятник: как выглядит могила звезды "Кавказской пленницы" Вицина

В последние годы жизни Вицин вел затворнический образ

Российский актер Георгий Вицин, как и его коллега Евгений Моргунов, получили широкую известность в СССР благодаря комедиям режиссера Леонида Гайдая. Многим зрителям Вицин запомнился по роли Труса, хотя снялся он в более 100 кинофильмах.

"Телеграф" решил напомнить, как сложилась судьба легендарного советского актера и где он похоронен. Также мы узнали, как выглядит могила Георгия Вицина.

Чем прославился Георгий Вицин

Актер родился в 1917 году в городе Териоки (ныне — Зеленогорск), а когда ему было 8 месяцев родители переехали в Москву. В школьные годы он начал активно интересоваться театром, поэтому после получения среднего образования поступил в училище Малого театра. Но вскоре Вицина отчислили, однако актер не сдался и подал документы на вступление сразу в три театральные студии. С успехом он окончил МХАТ-2 и активно развивал свою карьеру.

Георгий Вицин играл во спектаклях, а в 1951 году дебютировал в кино в фильме "Иван Грозный", где сыграл эпизодическую роль. Дальше его пригласили в кинокартину "Белинский", "Запасной игрок".

Георгий Вицин сыграл в более 100 фильмах

Вицин был разноплановым актером, но популярность пришла к нему после комедийных ролей. Всеобщую любовь и славу ему принесла роль Труса в комедиях "Пес Барбос и необычный кросс", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница" и других.

Георгий Вицин прославился благодаря роли Труса

В кино актер снимался до середины 90-х годов, а потом ушел из профессии. Последние годы жизни он вел затворнический способ, не посещал никакие мероприятия и не хотел общаться с журналистами. Жил актер довольно скромно, он отдал дочери квартиру в центре Москвы, а сам переехал в маленькую "хрущевку".

Как Георгий Вицин выглядел в старости

Как выглядит могила Вицина и где он похоронен

Советского актера не стало в 2001 году. Причина смерти — хронические заболевания печени и сердца. Похоронили Георгия Вицина на Ваганьковском кладбище.

Георгий Вицин умер в 2001 году

Памятник на могиле звезды советского кино выглядит довольно скромно, многие называют его "сиротским", потому что могилу Вицина украшает обычная серая плита, без оградки.

Как выглядит могила актер Георгия Вицина

Поклонники неоднократно обращались к его единственной дочери Натальи с желанием организовать сбор средств, чтобы на могиле актера поставить красивый памятник, который бы указывал на его величие. Но дочь Вицина отказалась.

Георгий Вицин похоронен на Ваганьковском кладбищ

По словам Натальи, ей удалось подготовить проект дорогого памятника отцу, но она отказалась его ставить из-за того, что памятник могут украсть или испортить. Дочь актера отметила, что в погоне за сенсацией таблоиды специально крали с могилы портрет Вицина, выпускали громкую новость, а потом возвращали обратно. Ей бы не хотелось, чтобы так ситуация повторялась.

У Георгия Вицина скромный памятник

Наталья заявила, что отец жил скромно и не любил суету вокруг себя, поэтому она и оставила ему скромный памятник. Многие поклонники творчества Вицина были возмущены таким решением, но часто приносят актеру живые цветы.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила "Шурика" Демьяненко. Актеру установили скромный памятник из гранита.