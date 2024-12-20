Черная плита, на которой не видно имени: как выглядит могила звезды "Иронии судьбы" Мягкова
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Многим поклонникам творчества Мягкова монумент пришелся не по вкусу
Актер Андрей Мягков, который стал звездой таких советских фильмов как "Ирония судьбы, или с легким паром" и "Служебный роман", скончался в 2021 году. А через 11 месяцев не стало и его супруги Анастасии Вознесенской. И только в прошлом году на их могиле установили общий памятник.
"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила советского актера и где он похоронен. Памятник оценили далеко не все поклонники творчества Андрея Мягкова.
Чем прославился Андрей Мягков
Российского актера Андрея Мягкова называли "главным интеллектуальным актером эпохи". Он снялся в более 50 фильмах, но больше всего запомнился зрителям по кинолентах "Ирония судьбы, или с легким паром" и "Служебный роман".
Несмотря на большую славу и популярность, Мягков был довольно закрытым человеком, никогда не обсуждал и не делился личными проблемами. А в 2010 году он завершил актерскую карьеру, заявив, что русское кино стало каким-то бесчувственным и стало подражать американским фильмам.
В 2021 году Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности. Супруга обнаружила его дома без сознания.
Где похоронен Андрей Мягков и как выглядит его могила
Советский актер был похоронен на Троекуровском кладбище, сначала на могиле установили деревянный крест с черно-белой фотографией, а потом его заменили на памятник. Эскиз для монумента успела выбрать его супруга, пережившая его на один год. В итоге им установили общий памятник, который многие поклонники раскритиковали.
Памятник актеру выполнен в виде занавеса из темного гранита, на котором неконтрастно нанесены имена и фамилии, а также годы жизни артистов. Буквы сделаны из латуни, но на черной глыбе они сливаются и их плохо видно.
Фотографии артистов почему-то разместили сзади памятника. Могила Мягкова находится на аллее звезд, но выглядит совсем непрезентабельно.
"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила легенды советских фильмов Евгения Моргунова. Актеру установили общий памятник с сыном.