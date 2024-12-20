Черная плита, на которой не видно имени: как выглядит могила звезды "Иронии судьбы" Мягкова

Многим поклонникам творчества Мягкова монумент пришелся не по вкусу

Актер Андрей Мягков, который стал звездой таких советских фильмов как "Ирония судьбы, или с легким паром" и "Служебный роман", скончался в 2021 году. А через 11 месяцев не стало и его супруги Анастасии Вознесенской. И только в прошлом году на их могиле установили общий памятник.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила советского актера и где он похоронен. Памятник оценили далеко не все поклонники творчества Андрея Мягкова.

Чем прославился Андрей Мягков

Российского актера Андрея Мягкова называли "главным интеллектуальным актером эпохи". Он снялся в более 50 фильмах, но больше всего запомнился зрителям по кинолентах "Ирония судьбы, или с легким паром" и "Служебный роман".

Кадр из фильма "Ирония судьбы"

Несмотря на большую славу и популярность, Мягков был довольно закрытым человеком, никогда не обсуждал и не делился личными проблемами. А в 2010 году он завершил актерскую карьеру, заявив, что русское кино стало каким-то бесчувственным и стало подражать американским фильмам.

Андрей Мягков завершил карьеру в 2010 году

В 2021 году Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности. Супруга обнаружила его дома без сознания.

Где похоронен Андрей Мягков и как выглядит его могила

Советский актер был похоронен на Троекуровском кладбище, сначала на могиле установили деревянный крест с черно-белой фотографией, а потом его заменили на памятник. Эскиз для монумента успела выбрать его супруга, пережившая его на один год. В итоге им установили общий памятник, который многие поклонники раскритиковали.

Могила советского актера Андрея Мягкова

Памятник актеру выполнен в виде занавеса из темного гранита, на котором неконтрастно нанесены имена и фамилии, а также годы жизни артистов. Буквы сделаны из латуни, но на черной глыбе они сливаются и их плохо видно.

Какой памятник установили на могиле Андрея Мягкова

Как сейчас выглядит могила Андрея Мягкова

Фотографии артистов почему-то разместили сзади памятника. Могила Мягкова находится на аллее звезд, но выглядит совсем непрезентабельно.

Андрей Мягков похоронен на Троекуровском кладбище

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила легенды советских фильмов Евгения Моргунова. Актеру установили общий памятник с сыном.