Подменили гроб и похоронили спустя месяц после смерти: где находится могила исполнителя хита "Шоколадный заяц" Нарцисса

Похороны "Шоколадного зайца" не обошлись бе скандалов

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс, который прославился благодаря хиту "Шоколадный заяц", скончался в 2022 году в возрасте 45 лет. Прощание с ним проходило в Москве, но похоронили его спустя месяц после смерти, согласно африканским обычаям.

"Телеграф" решил выяснить, где похоронен певец и как выглядит его могила. Похороны Пьера Нарцисса не обошлись без скандалов.

Из-за чего умер исполнитель песни "Шоколадный заяц" Пьер Нарцисс

Исполнитель Пьер Нарцисс, который родился в Камеруне, в молодости приехал покорять Москву. Он сыграл небольшую роль в фильме "Сибирский цирюльник", начал учиться на журналиста, работал в ночных клубах, играл в "КВН", но добиться популярности ему удалось благодаря проекту "Фабрика звезд-2".

Пьер Нарцисс стал популярным благодаря "Фабрике звезд"

Пьер Нарцисс не попал в тройку лидеров передачи, но прославился благодаря хиту "Шоколадный заяц", который слушали и в Украине. С тех пор он стал медийным человеком и часто появлялся в компании знаменитостей.

Пьер Нарцисс умер во время операции

Но в июне 2022 года его бывшая супруга Валерия Калачева сообщила, что артист скончался в одной из московских больниц. Как оказалось, в течение многих лет певец боролся с тяжелой формой подагры, в 2022 году ему также диагностировали почечную недостаточность. Пьер умер от остановки сердца во время операции на почках. У него осталась дочь Каролина-Кристель.

Как выглядит могила Пьера Нарцисса и что произошло на похоронах

Прощание с Пьером Нарциссом неоднократно переносилось по разным причинам и состоялось 30 июня 2022 года в Москве в ритуальном зале ЦКБ. Но не обошлось и без скандалов.

На церемонии присутствовали некоторые селебрити из 2000-х годов, но самой неожиданной гостьей стала ведущая Ксения Грин, заявившая, что она была "тайной" женой артиста и собиралась ради него уйти от мужа.

"Тайная" жена артиста пришла к нему на похороны

Помимо этого, произошел казус с гробом. Бывшая супруга Пьера купила для него двухдверный белый гроб с золотой отделкой, который, по ее словам, за несколько часов до прощания родственники артиста заменили своим. Но после очередной беседы было решено, что попрощаются с Нарциссом в белом гробу. К слову, во время прощания в Москве на Пьере была его любимая кепка.

Прощание с Пьером Нарциссом проходило в Москве

Бывшая супруга Пьера Валерия Калачева

Родственники Пьера переживали, чтобы его не похоронили в Москве, хотя Валерия настаивала на этом, поскольку Пьер более 20 лет жил в России. Но в итоге его тело было доставлено на родину, в Камерун. Там исполнителя хита "Шоколадный заяц" похоронили в семейном склепе, спустя месяц после его смерти. Ни фотографий его могилы в открытом доступе нет.

Валерия Калачева вместе с дочерью Каролиной-Кристель

Его тело привезли в Камерун в белоснежном гробу, что подтверждают снимки, опубликованные в сети. Но как писали СМИ, потом его переложили в деревянный гроб, как этого требуют африканские обычаи, кепку с покойного сняли, а сложенные на груди окостеневшие руки с трудом расцепили и положили вдоль тела. Похороны в Камеруне растягивают на несколько дней, а то и недель, поскольку таким образом, к усопшему проявляется дань уважения.

Пьера Нарцисса похоронили в склепе в Камеруне

"Телеграф" писал ранее, как сейчас выглядит могила Александра Ширвиндта. Актера похоронили лишь спустя месяц после смерти.