На месте захоронения актера нет гроба

Российский актер Александр Ширвиндт, известный украинцам по фильмам "Ирония судьбы" и "Двенадцать стульев", скончался 15 марта 2024 года из-за проблем с сердцем. Мужчине было 89 лет.

Звезду советского и пропагандистского кино похоронили лишь через месяц после смерти, что вызвало недоумение у его поклонников. Именно семья Ширвиндта решила отложить церемонию прощания с артистом.

Еще при жизни мужчина выразил желание быть кремированным, и родные исполнили его волю. Официальное прощание прошло 18 марта в Театре Сатиры в Москве, где поклонники и коллеги смогли проводить артиста в последний путь, а позже вмешалась погода. Обильные снегопады ранней весной осложнили организацию похорон.

Лишь спустя месяц после смерти, 14 апреля, прошла закрытая церемония погребения Александра Ширвиндта. Урна с его прахом была захоронена на Новодевичьем кладбище в присутствии только самых близких.

Как сейчас выглядит могила Александра Ширвиндта

Захоронение актера расположено рядом с могилами путиниста Василия Ланового, Инны Чуриковой, Глеба Панфилова, украинофоба Владимира Меньшова и одессита Михаила Жванецкого.

Площадь, занимаемая могилой, небольшая, поскольку похоронили только маленькую урну с прахом актера. На могиле стоит простой деревянный крест с распятием, прикреплена табличка с датами рождения и смерти, и поставлен большой портрет Ширвиндта.

При жизни Ширвиндт изрядно подпортил свою репутацию в Украине. Он ездил в аннексированный Крым, за что попал в базу "Миротворец". Полномасштабное вторжение России в мирное государство российский актер не осудил и придерживался молчаливой позиции.

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