Меньшов и Украина: артист говорил о "10-летней русофобии" и поддерживал боевиков "ДНР"

Российский актер и кинорежиссер Владимир Меньшов скончался на 82 году жизни от осложнений коронавируса. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщили в "Мосфильме".

Режиссер оскароносного фильма "Москва слезам не верит" в последние годы негативно высказывался об украинской власти. Еще в 2015 году Меньшов в интервью с журналисткой телеканала "Дождь" Юлией Таратутой рассказал о своем видении российско-украинских отношений.

"Нам кажется, что мы только что столкнулись с этим Майданом, с этой ненавистью, с украинской русофобией. Но это все было уже десять лет назад. Во время работы в Украине в тот период я слушал разговоры, ездил в Донбасс, Львов и Киев. И у меня было очень тяжелое впечатление", - говорил режиссер.

Также Меньшов открыто сказал, что они (Россия - ред.) недостаточно активно вмешивались в украинские процессы и надеялись на то, что они (Украина - ред.) "перебесятся".

"Рассчитывали на то, что пройдет этот всплеск национализма, который произошел во всех советских республиках, эти антирусские настроения. Мы не давали повода для такой ненависти, чтобы нам кричали: "Москаляку на гилляку"... Что мы сделали не так, чтоб быть перед ними виноватыми?", - говорил представитель российского кинематографа.

В 2017 году Владимир Меньшов попал в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины из-за финансирования в миллион рублей "ДНР". Тогда об этом сообщил российский писатель Захар Прилепин, который на тот момент был "политруком" в войсках самопровозглашенной "республики".

Напомним, что некоторые российские артисты, которые уже покинули этот мир, придерживались такого же мнения в вопросах российской агрессии против Украины. Так, Валентин Гафт и Василий Лановой выступали за аннексию Крыма РФ.

А вот актер Андрей Мягков, который умер 18 февраля этого года, просил Украину и Россию решить все мирным путем.