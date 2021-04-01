Аннексия Крыма - нарушение, но его логика мне понятна: скандальные высказывания Познера об Украине

В четверг утром, 1 апреля, российскому журналисту Владимиру Познеру и нескольким десяткам его гостей пришлось покинуть Грузию, где он планировал отметить свое 87-летие. Гражданские активисты забросали яйцами отель, в котором остановился журналист.

Так, Познеру напомнили его слова о том, что "Абхазия никогда не будет частью Грузии".

В свою очередь "Телеграф" решил вспомнить, что же говорил известный ведущий о Донбассе и Крыме, оккупированным РФ.

Источник: "ИноТВ":

Говорят, завтрашний референдум является незаконным. Что ж, любая революция незаконна. По определению. И все же в результате революции можно прийти к власти. Примерно это сейчас происходит в Крыму.

Мы можем не сомневаться, что большинство жителей Крыма проголосуют за присоединение к Российской Федерации.

Хорошо ли это? Я так не думаю, потому что весь остальной мир воспримет это так, будто Россия захватила территорию, которая на самом деле ей не принадлежит. Может ли это стать началом новой холодной войны? Возможно. Приведет ли это к гражданской войне на Украине? Посмотрите на беспорядки в Донецке и Харькове. Восток страны не готов принять то, что говорит Киев.

Источник: Официальный сайт Познер Online

Крым не относится к Западу. Представьте себе, что в Мексике вспыхнет революция. И новые лидеры этой страны настроены очень по-антиамерикански. Они решают, что «большой брат» к северу от них опасен и поэтому приглашают несколько подразделений российской армии для охраны своей границы. Вы думаете, что США примут это? Согласилась Америка с тем, что Хрущев ракеты на Кубе разместил? Нет.

Ладно, на Украине не было дивизий НАТО, но членство в НАТО Украины реально после проевропейской революции в Киеве. Ведь и в Эстонии, Латвии и Литве дислоцированы войска НАТО. Это объясняет российскую аннексию Крыма.

Россия говорит, что не позволит подойти НАТО к своей границе. Нам это просто не нравится. И не важно, что об этом говорит международное право. Вы, американцы, не позволяете, так почему мы должны это делать?

Источник: издание "ГОРДОН"

Крым, где базируется российский Черноморский флот, станет базой совсем не Черноморского флота, а, скажем, американского 6-го флота. С точки зрения этих людей, это являлось экзистенциальной угрозой. И вот они поступили так, как они поступили. Это нарушение? Да, конечно, нарушение. Это безусловно. Но логика этого нарушения мне понятна. Точно та, которая была с американцами. Я не могу сказать, что я на 100% убежден, но на 99: если бы тогда провести опрос населения в Крыму, хотят ли они быть в составе России, а не Украины, у меня нет сомнений, что большинство сказали бы "да". Не является ли это поводом для такого поступка? Я с этим согласен.

И повторяю, что если бы Россия хотела захватить Украину, это было бы несложно. Все-таки силы абсолютно не сопоставимы. Я думаю, такого плана не было. Это первое. Второе. Конечно, люди не пришли убивать. Такой цели-то не было. Но военные столкновения приводят к смертям. Согласен ли я – это вопрос другой – с самой политикой России в отношении тогдашней Украины? Не согласен. Но понимаю, почему это происходило. Ведь это не только мнение Путина.

"Братские" – это часть советской пропаганды. Да никакие не братские. Как только получили возможность уйти, тут же, не раздумывая, ушли все. Ни одного братского народа. Никто не сказал: "Не-не, мы хотим остаться". Никто не остался. Поэтому насчет "братского народа"... Да, много близкого: языки похожие, одна религия... Ну и что? И в Болгарии такая же религия. Не в этом же дело. На самом деле, как мне кажется, если бы были братскими народами, всего этого не было бы. Думаю, то, что произошло, конечно, привело к тому, что на долгие-долгие годы отношения между Украиной и Россией не будут эмоционально близкими. Это так.

О Владимире Зеленском: "Он поначалу вызвал у меня симпатию. Мне страшно не нравится Порошенко. И когда я услышал, что будто бы он сказал своим чиновникам: "Не вешайте в своих кабинетах мой портрет, а вешайте портреты своих детей. И когда будете подписывать бумаги, смотрите на них", – мне это страшно понравилось. Страшно. Это вызвало у меня огромную симпатию. Но я не живу в Украине и на себе не испытываю ту политику, те действия, которые он применяет. У меня есть ощущение, что у него не очень получается".

Напомним, что Владимир Познер 1 июня 2019 года был занесен в базу сайта "Миротворец" за незаконное посещение аннексированного Крымского полуострова.