Когда ты часть "русского мира", а документ у тебя американский: в скандальной поездке Познера в Грузию открылся важный момент

Визит российского ведущего Владимира Познера в Грузию, спровоцировавшего акции протеста в Тбилиси, обрастает новыми подробностями. Журналист пересек границу по американскому паспорту.

Об этом в facebook написал бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава, со ссылкой на премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили.

По его словам, все разы, когда ведущий посещал Грузию, он пересекал границу исключительно по паспорту гражданина США. Гарибашвили уточнил, что Познер приезжает в страну с частным визитом как американец и не нарушает закон Грузии "об оккупации", сообщает apsny.ge.

"Интересно, однако, получается, когда ты часть русского мира, а документик у тебя американский. Но в телевизоре рассказываешь, что страна, подданной которой ты являешься, не очень хороша. Видимо для Познера торговля честью и совестью норма жизни", - отметил Корчилава.

Позже он уточнил, что у Познера с собой также был паспорт вакцинации от коронавируса. Причем прививался ведущий не российской вакциной "Спутник V".

Отметим, в четверг, 1 апреля, Познер планировал отметить в Грузии свой 87-й день рождения. Вместе с ним в страну приехало несколько десятков представителей российского шоу-бизнеса. Однако, визит матерого пропагандиста вызвал протесты на улицах грузинской столицы у отеля, где поселился журналист. В результате, ведущий принял решение покинуть страну. При этом, в Тбилиси его и еще 31 человек оштрафовали за нарушение карантинных мер. Об этом сообщает telegram-канал 360tv, со ссылкой на МВД Грузии.

Украинский журналист Леонид Швец так прокомментировал инцидент в Тбилиси.

"Грузины проявили нетрадиционное негостеприимство, устроив обструкцию Познеру, который насрал им в душу, а потом прилетел в Тбилиси праздновать свой день рождения. Пришлось спасаться бегством".

Отметим, Владимир Познер числится в базе сайта "Миротворец" за незаконное посещение оккупированного Крыма.