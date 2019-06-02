Российский журналист Познер попал в базу "Миротворец": названа причина

Новости Украины: Российского телеведущего и журналиста Владимира Познера занесли в раздел "Чистилище" в базе сайта "Миротворец" за незаконное посещение оккупированного Крыма.

В разделе "Чистилище" в базе сайта "Миротворец" в субботу, 1 июня, появилась информация о российском журналисте и телеведущем Владимире Познере.

Отмечается, что причинами внесения данных на сайт стало осознанное нарушение государственной границы Украины с намерением попасть в анексированный российскими оккупантами Крым, а также участие в пропагандистских мероприятиях России и в попытках легализации АР Крым.

Центр "Миротворец" обратился к сотрудникам правоохранительных органов и призвал рассматривать информацию в публикации как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений.

Известно, что а апреле текущего года Владимир Познер посетил оккупированный Крым для участия в Ялтинском международном экономическом форуме.

Ранее, лидер венгерской праворадикальной партии "Йоббик" Томаш Шнайдер занесен в базу центра "Миротворец" за посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины. Как сообщало закарпатское издание Mukachevo.net во время недавнего посещения Береговского района Закарпатской области с частным визитом Шнайдер высказался за приобретение Закарпатьем "автономии".