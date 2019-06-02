Скачать
Воскресенье, 02.06.2019
Гройсман: Мы начали капитальный ремонт страны, но нужно время
Гройсман: Мы начали капитальный ремонт страны, но нужно время
Американский сенатор поделился впечатлениями от встречи с Зеленским
Американский сенатор поделился впечатлениями от встречи с Зеленским
Джошуа - Руис. Видео боя
Джошуа - Руис. Видео боя
Коронация Елизаветы II: 66 лет назад состоялось событие, изменившее историю Англии
Коронация Елизаветы II: 66 лет назад состоялось событие, изменившее историю Англии

Российский журналист Познер попал в базу "Миротворец": названа причина

Российский журналист Познер попал в базу "Миротворец": названа причина
12:30 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Российского телеведущего и журналиста Владимира Познера занесли в раздел "Чистилище" в базе сайта "Миротворец" за незаконное посещение оккупированного Крыма.

В разделе "Чистилище" в базе сайта "Миротворец" в субботу, 1 июня, появилась информация о российском журналисте и телеведущем Владимире Познере.

Отмечается, что причинами внесения данных на сайт стало осознанное нарушение государственной границы Украины с намерением попасть в анексированный российскими оккупантами Крым, а также участие в пропагандистских  мероприятиях России и в попытках легализации АР Крым.

Центр "Миротворец" обратился к сотрудникам правоохранительных органов и призвал рассматривать информацию в публикации как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений.

Известно, что а апреле текущего года Владимир Познер посетил оккупированный Крым для участия в Ялтинском международном экономическом форуме.

Ранее, лидер венгерской праворадикальной партии "Йоббик" Томаш Шнайдер занесен в базу центра "Миротворец" за посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины. Как сообщало закарпатское издание Mukachevo.net во время недавнего посещения Береговского района Закарпатской области с частным визитом Шнайдер высказался за приобретение Закарпатьем "автономии".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Познер, Оккупированный Крым, Сайт "Миротворец", Незаконное посещение, Раздел Чистилище.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 2 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Саакашвили с Кличко осмотрели новый мост: Ну реально круто
03 Матиос заявил, что останется на своей должности
04 Джошуа - Руис. Видео нокаута
05 Полуголая фанатка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов в Мадриде (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Министр иностранных дел Франции посетил Чернобыль
Министр иностранных дел Франции посетил Чернобыль
Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов
Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов
На рок-фестивале в Днепропетровской области погиб человек
На рок-фестивале в Днепропетровской области погиб человек
Вознесение Господне 2019: история и народные традиции
Вознесение Господне 2019: история и народные традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь