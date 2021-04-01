Владимир Познер спровоцировал стихийную акцию протеста в Грузии: в чем дело (видео)

Российский ведущий Владимир Познер прибыл в Тбилиси чем спровоцировал акцию протеста. Все по причине празднования его 87 дня рождения, который проходит в стране уже три года подряд.

Об этом 31 марта сообщила "Грузия Online".

Вместе с Познером в столицу Грузии прибыли до 50 представителей шоу-бизнеса РФ, а также гендиректор ТАСС Сергей Михайлов. Организовала праздник якобы жена бизнесмена Леонида Огарева Миранда Мирианашвили.

Акция протеста перед Vinotel включила в себя представителей грузинского движения "Сирцхвилиа" (позор - ред.), и также представителя оппозиционных партий "Европейская Грузия", "Единое национальное движение" и "Лело для Грузии".

По словам протестующих Познера нельзя пускать в Грузию, поскольку он не признавал территориальную целостность страны.

Люди свистели и издавали различные звуки, чтобы создать дискомфорт телеведущему и его гостям.

После чего на место прибыла полиция, которая не пускала участников акции в отель, а в МВД заявили, что Познер законно попал в Тбилиси.

В свою очередь протестующие заявили, что Познер нарушил комендантский час, введенный в стране из-за коронавируса и действующий с 9 часов вечера. Так, инспекция выписала штраф отелю на примерно 3 тысячи долларов, а в полиции отметили, что ведущего из РФ также оштрафуют.

После начала акции под отелем Vinotel, Познер с гостями переместились в отель Rooms. За ними последовали протестующие.

Сам же ведущий отметил, что уже три года отмечает так свой день рождения, но отказался озвучивать своем мнение о статусе Абхазии.

Видео акций протеста:

Напомним, что ранее пропагандисты Кремля прокомментировали встречу "норманди" без Украины 30 марта.