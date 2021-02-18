Умер звезда фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман" Андрей Мягков

В четверг, 18 февраля, в возрасте 82 лет скончался советский и российский актер театра и кино Андрей Мягков, наиболее известный по фильмам "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Служебный роман".

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МХТ имени Чехова, где работал актер. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, пишет Mash.

Отмечается, что актера нашла дома без сознания его жена, российская актриса Анастасия Вознесенская. Артист скончался до приезда врачей.

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Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. После окончания Школы-студии МХАТ в 1965 году служил в "Современнике" и Московском художественном театре (МХТ) им. А. П. Чехова, также преподавал в Школе-студии и написал несколько книг, большую известность получил в качестве комедийного актера.

Славу ему принес фильм Эльдара Рязанова 1976 года "Ирония судьбы, или С легким паром!", где он сыграл Женю Лукашин. Также в списке известных работ Мягкова значатся "Служебный роман", "Гараж" и "Жестокий романс".

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Высказывался против российской агрессии на территории Украины.

Ранее сообщалось, что в возрасте 52 лет умер российский актер Виталий Альшанский.