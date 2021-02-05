В своей квартире найден мертвым актер, снявшийся в "Бригаде" и "Полицейском с Рублевки"

Российский актер Виталий Альшанский был найден мертвым в своей квартире. Мужчине было 52 года.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что вечером в четверг, 4 февраля, к Альшанскому в гости пришла его знакомая. Дверь была закрыта изнутри, поэтому ее пришлось вскрывать. Актера был в квартире на диване без сознания.

По словам женщины, ранее у актера были проблемы с давлением, но накануне Виталий чувствовал себя хорошо. Она вызвала скорую, но, к сожалению, было поздно - врачи констатировали смерть. Сейчас полиция проводит проверку.

Виталий Альшанский родился 20 октября 1968 года в Новочеркасске Ростовской области. Окончил режиссерский факультет ВТУ им. Б.В. Щукина. Служил в Театре Ролана Быкова, Театре им. А.С. Пушкина.

Зрителю наиболее известен как актер в сериалах "Бригада", "Майор Гром", "Полицейский с Рублевки".

View this post on Instagram A post shared by Альшанский Виталий (@vitaliy_and_vitaliy)

View this post on Instagram A post shared by Альшанский Виталий (@vitaliy_and_vitaliy)

Ранее "Телеграф" сообщал, что от осложнений коронавируса скончался актер Василий Лановой.