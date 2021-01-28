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Умер Василий Лановой

Умер Василий Лановой
22:54 Чт, 28 Январь 2021 Телеграф

28 января в больнице от осложнений после коронавируса умер известный актер Василий Лановой, которого буквально утром перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

О смерти артиста журналистам сообщила его жена Ирина Купченко.

В больницу Лановой вместе со своей супругой попали еще в начале января. Купченко разрешили бороться с коронавирусом в домашних условиях, а Ланового оставили в медучреждении.

Василий Лановой и Ирина Купченко

Василий Лановой и Ирина Купченко

8 января директор артиста заявлял, что его состояние значительно улучшилось и анонсировал скорую выписку из больницы. Но в итоге медики почти боролись за жизнь Ланового. По информации kp.ru, ему даже сделали операцию на легких. 

Однако усилия врачей оказались безуспешны. 28 января состояние пожилого артиста резко ухудшилось. Telegram-канал Baza сообщил, что Лановой пережил клиническую смерть. А уже спустя несколько часов стало известно, что артист ушел из жизни.

Напомним, что Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Его родители были украинцами, выходцами из села Стримба Одесской области. Лановой был трижды женат. Первой супругой стала актриса Татьяна Самойлова. Вторая жена – артистка Тамара Зяблова. Третья супруга – актриса Ирина Купченко.

Лановой в фильме Офицеры

Карьеру в кино начал в 1954 году. Фильмография Ланового насчитывает несколько десятков фильмов. Однако многим он запомнился именно по ролям в картинах "Алые паруса", "Полосатый рейс", "Анна Каренина", "Дни Турбиных", "Офицеры".

Стоит отметить, что с начала военной агрессии России против Украины Лановой поддержал оккупацию Крыма и создание так называемой "Новороссии".

Лановой с боевиком

Как сообщал "Телеграф", 14 января от коронавируса скончался создатель детского киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский. Мужчине был 71 год.

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Наталья Граковская
Автор: Наталья Граковская Заместитель главного редактора
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Актеры, Смерти, Василий Лановой.
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