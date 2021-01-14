Коронавирус убил создателя "Ералаша"

От коронавируса в четверг, 14 января, скончался известный российский режиссер, создатель детского киножурнала "Ералаш" 71-летний Борис Грачевский, состояние которого накануне ухудшилось и врачи не давали никаких прогнозов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Лентач".

"Умер Борис Грачевский, сообщает его жена. Худруку Ералаша был 71 год. У него был коронавирус", - говорится в сообщении.

Болезнь прогрессировала очень стремительно. Еще днем 14 января его погрузили в медикаментозную кому и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (прибор для насыщения крови кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности). Тогда причиной ухудшения самочувствия Грачевского стали осложнения, вызванные COVID-19.

Напомним, что о болезни 71-летнего Бориса Грачевского стало известно 21 декабря 2020 года. Накануне Нового года его состояние ухудшилось и режиссера госпитализировали с воспалением легких. Так, как самостоятельно Грачевский дышать практически не мог, его сначала подключили к аппарату ИВЛ, а после ввели в состояние искусственной комы.

11 января все СМИ протрубили, что Борис Юрьевич идет на поправку и его вывели из комы, однако вскоре его состояние снова начало резко ухудшаться. Стоит отметить, что еще 9 января сообщалось, что Грачевский чувствует себя лучше.

Ранее, “Телеграф” сообщал, что 82-летнюю актрису Лию Ахеджакову госпитализировали с подозрением на коронавирус.