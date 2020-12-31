Создатель "Ералаша" в тяжелом состоянии с осложнениями коронавируса

Художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш", 71-летний Борис Грачевский, который в феврале 2016 года женился в третий раз, находится сейчас в реанимации.

Как сообщает Telegram-канал Mash, российский режиссер борется с коронавирусом и воспалением легких.

О том, что мужчина подхватил Covid-19, стало известно 21 декабря. Изначально лечение проходило дома, но позже, 27 числа, состояние Грачевского резко ухудшилось и его госпитализировали в одну из московских больниц.

"Уже в клинике состояние стало ухудшаться, усилились одышка и слабость. Назначенные препараты пока не дают видимых результатов, Борис Юрьевич переведён в реанимацию", - сообщает канал.

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Борис Грачевский является известным российским режиссером и продюсером. В 2018 году мужчине диагностировали рак кожи. В этой связи было несколько операций, облучение и химиотерапия.

Напомним, что в возрасте 98 лет умер французский модельер Пьер Карден.