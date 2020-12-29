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Умер модельер Пьер Карден

Умер модельер Пьер Карден
14:01 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

29 декабря скончался известный французский модельер Пьер Карден. На момент смерти ему было 98 лет. Знаменитый кутюрье умер в больнице в пригороде Парижа.

Печальную новость сообщило агенство AFP.

«Умер французский модельер Пьер Карден», — говорится в сообщении.

Пьер Карден — талантливейший модельер, творец и бизнесмен, который создал собственную империю моды. Он доказал всему миру, что трудолюбие и мечта способны на многое. Именно с его легкой руки в мир моды ворвался новый стиль – авангард.

Знаменитый кутюрье Пьер Карден родился 2 июля 1922 года в итальянском городке Сан-Бьяджо-ди-Каллальта в бедной французской семье. Карден был шестым ребенком в семье. Когда Пьеру было 2 года, его семья переехала во Францию, где и начинались его первые шаги в мире моды.

В юном возрасте, еще в 14 лет, Карден устроился работать помощником портного, а спустя три года устроился полноправным портным в магазин мужской одежды.

Набравшись опыта, юный Пьер Карден поехал покорять Париж.  И уже в свои 25 он становится ведущим модельером в студии Кристиана Диора. В 1950 году модельер исполнил свою детскую мечту и открыл собственный модный дом, А в 1957 году модельер представил свою первую коллекцию  женской одежды.

Его модели получили грандиозный успех. Необычный крой, яркие цвета,  полуприталенные платья очень понравились модницам тех времен. Также Пьеру Кардену человечество обязано модой на туники, очки и одежду нестандартного кроя. 

 
 
 
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Публикация от Pierre Cardin (@pierrecardinofficiel)

Карден был одним из первых, кто предложил для мужчин одежду всех цветов радуги.

Несмотря на то, что всю свою жизнь Карден посвятил работе, в его жизни имела место и еще одна любовь  - известная актриса Жанна Моро. Их отношения длились четыре года, затем Жанны и Пьер  расстались. Детей у Кардена нет.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что скончалась муза Карла Лагерфельда - супермодель Стелла Теннант.

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Смерть, Пьер Карден, Модельер, Альманах 2020.

Автор:

Телеграф
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