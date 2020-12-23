В возрасте 50 года умерла муза Карла Лагерфельда - супермодель Стелла Теннант

Этот год забирает с собой очень многих. Несмотря на ситуацию с пандемией, от которой гибнут тысячи людей, мир шоу-бизнеса так же потрясает невосполнимыми утратами.

Во вторник, 22 декабря, через несколько дней после своего 50-летия ушла из жизни британская супермодель Стелла Теннант. Об этом сообщает издание BBC, ссылаясь на семью Теннант. Никаких деталей смерти кроме того, что она была внезапной, в сети не разглашают.

"С величайшей печалью мы сообщаем о внезапной смерти Стеллы Теннант 22 декабря 2020 года. Стелла была чудесной женщиной и вдохновением для всех нас. Нам будет ее очень не хватать", - говорится в заявлении родственников.

Версаче воздал должное Теннант в Twitter, сказав, что она была "музой Джанни Версаче на протяжении многих лет и другом семьи".

Versace is mourning the death of #StellaTennant. Stella was Gianni Versace’s muse for many years and friend of the family. We will miss you forever Stella. Rest In Peace. Stella Tennant for Atelier Versace SS 1996, ph. Richard Avedon @Avedon pic.twitter.com/9tZqwMATzn — VERSACE (@Versace) December 23, 2020

Прежде чем стать моделью, Стелла училась в Винчестерской школе искусств и начала карьеру скульптора. Ее планы вскоре изменились после того, как ее заметил фотограф Vogue Стивен Мейзел.

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Шотландка сделала себе имя в начале 1990-х годов, снявшись в фотосессиях для таких изданий, как Vogue и Harper's Bazaar.

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В конце 90-х модельер Карл Лагерфельд представил ее как новое лицо Шанель, отметив ее сходство с Коко Шанель.

В 2012 году она была занесена в Зал славы Scottish Fashion Awards.

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Теннант ушла из мира моды в 1998 году, когда была беременна своим первым ребенком, но позже вернулась на неполный рабочий день. В 1999 году она вышла замуж за французского фотографа Дэвида Ласнета в небольшой приходской церкви Окснам на шотландских границах. У них было четверо детей.

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Семья покойной Стеллы Теннант

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