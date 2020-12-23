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В возрасте 50 года умерла муза Карла Лагерфельда - супермодель Стелла Теннант

В возрасте 50 года умерла муза Карла Лагерфельда - супермодель Стелла Теннант
Обновлено 19:49 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Этот год забирает с собой очень многих. Несмотря на ситуацию с пандемией, от которой гибнут тысячи людей, мир шоу-бизнеса так же потрясает невосполнимыми утратами.

Во вторник, 22 декабря, через несколько дней после своего 50-летия ушла из жизни британская супермодель Стелла Теннант. Об этом сообщает издание BBC, ссылаясь на семью Теннант. Никаких деталей смерти кроме того, что она была внезапной, в сети не разглашают.

"С величайшей печалью мы сообщаем о внезапной смерти Стеллы Теннант 22 декабря 2020 года. Стелла была чудесной женщиной и вдохновением для всех нас. Нам будет ее очень не хватать", - говорится в заявлении родственников.

Версаче воздал должное Теннант в Twitter, сказав, что она была "музой Джанни Версаче на протяжении многих лет и другом семьи".

Прежде чем стать моделью, Стелла училась в Винчестерской школе искусств и начала карьеру скульптора. Ее планы вскоре изменились после того, как ее заметил фотограф Vogue Стивен Мейзел.

 
 
 
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Шотландка сделала себе имя в начале 1990-х годов, снявшись в фотосессиях для таких изданий, как Vogue и Harper's Bazaar.

 
 
 
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В конце 90-х модельер Карл Лагерфельд представил ее как новое лицо Шанель, отметив ее сходство с Коко Шанель.

В 2012 году она была занесена в Зал славы Scottish Fashion Awards.

 
 
 
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Теннант ушла из мира моды в 1998 году, когда была беременна своим первым ребенком, но позже вернулась на неполный рабочий день. В 1999 году она вышла замуж за французского фотографа Дэвида Ласнета в небольшой приходской церкви Окснам на шотландских границах. У них было четверо детей.

 
 
 
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Семья покойной Стеллы Теннант

Ранее сообщалось, что известная актриса Барбара Виндзор умерла в возрасте 83 лет.

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Все по теме:

Смерть, Альманах 2020, Стелла Теннант.

Автор:

Телеграф
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